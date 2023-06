To nie trzecia droga a trzecia siła. Konfederacja z wielkimi szansami

39,4 proc. respondentów uważa Konfederację za realną polityczną trzecią siłę - czytamy we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Trzecią Drogę wskazuje 26,8 proc., a Lewicę 20,3 proc. badanych przez IBRiS.

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zadano ankietowanym pytanie "które z ugrupowań jest wg. Pana/Pani realną polityczną trzecią siłą obok PiS i Koalicji Obywatelskiej?"

39,4 proc. respondentów uważa Konfederację za realną polityczną trzecią siłę. Na dalszym miejscu, z wynikiem 26,8 proc., plasuje się Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Lewicę na najniższym miejscu podium widzi 20,3 proc. respondentów. Na "inne" ugrupowanie wskazało 0,5 proc. badanych, a 13 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

"Ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni liczyły na premię sondażową po zjednoczeniu, ale kolejne badania pokazują, że jako sojusz mogą mieć problem z przekroczeniem 8-proc. progu dla koalicji" - czytamy w "Rz".

Jak wynika z badania, Konfederację jako trzecią siłę postrzegają głównie mężczyźni (49 proc.), znacznie mniej kobiety (29 proc.), i są to głównie mężczyźni młodzi (52 proc. 18-29 lat, 47 proc. 30-39 lat, 48 proc. 50-59 lat) zamieszkujący głównie miasta do 50 tys. mieszkańców (48 proc.) i duże miasta powyżej 250 tys. mieszkańców (53 proc.). 100 proc. wyborców z dochodem najniższym, do 999 zł brutto, wskazało Konfederację.

Na ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena najżyczliwszym okiem patrzą też ci, którzy zarabiają więcej, między 4000-4999 zł (53 proc.) i zarabiający między 5000 a 6999 (aż 64 proc. badanych). W przypadku innych ugrupowań wyniki są bardziej zrównoważone. Jako trzecią siłę Lewicę postrzega prawie tyle samo kobiet i mężczyzn (21 i 20 proc.), a na Trzecią Drogę wskazują głównie kobiety (31 do 23 proc.).

Sondaż, metodą CATI, przeprowadzono 23-24 czerwca 2023 r. na grupie 1100 respondentów.