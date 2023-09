To powinni być liderzy transformacji

- Realizację celów zielonej transformacji musimy zaczynać od siebie. Tylko tak będziemy wiarygodni - mówi Radosław Kaskiewicz, prezydent i dyrektor zarządzający 3M w naszym regionie Europy.







Szef regionalnych struktur globalnego potentata będzie w trakcie PRECOP28 jednym z uczestników dyskusji dotyczącej edukacji klimatycznej i roli biznesu wobec wyzwań klimatycznych.

PRECOP 28 odbędzie się w terminie 5-6 października 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To konferencja poprzedzająca Szczyt Klimatyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Podczas konferencji PRECOP 28, w prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki i ekspertów, wśród których znalazł się Radosław Kaskiewicz, prezydent i dyrektor zarządzający 3M na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, poruszymy najistotniejsze tematy związane z globalnymi działaniami na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego - m.in. z rolą biznesu w tych działaniach, procesem transformacji energetyki i gospodarki oraz edukacją klimatyczną.

Duże firmy dobrze wiedzą, że zielone zmiany trzeba zaczynać od siebie. Rynek patrzy im na ręce

Radosław Kaskiewicz spytany, czy duże korporacje powinny być liderami zmian, odpowiada stanowczo: - Tak, definitywnie tak, powinny być także przykładem dla innych. Dlaczego? Bo te duże firmy mają odpowiednie zasoby i możliwości, i też wszyscy na nie patrzą. Jeśli "ci duzi" to robią, to inni zaczynają ich naśladować.

Jak mówi prezes, w 3M starają się być takim przykładem: - I mam nadzieję, że jeśli chodzi o zieloną transformację, to nim jesteśmy - dodaje.

Radosław Kaskiewicz podkreśla także, że zmiany trzeba zaczynać od siebie.

- Już od początku 2021 roku wszystkie nasze operacje w Polsce są zasilane ze źródeł odnawialnych, kupujemy tylko taką energię. Teraz dodatkowo inwestujemy w farmę fotowoltaiczną, żeby po pierwsze być bardziej "zielonymi", ale również energetycznie niezależnymi. Mamy własne stacje do ładowania samochodów elektrycznych w fabrykach i biurach.

Jak przyznaje prezes, plany firmy 3M są ambitne i dotyczą nie tylko dekarbonizacji działalności, tj. zmniejszania śladu węglowego produktów, ale i zmniejszenia zużycia plastików, które nie pochodzą z recyklingu. Firma chce wyeliminować nieprzetwarzane opakowania albo przejść na inne - bardziej ekologiczne - materiały. We wszystkich fabrykach wdrożona jest polityka "zero waste to landfill" (produkcja bez odpadów trafiających na wysypisko).

Jak mówią w 3M, globalny potentat nie tylko wymaga od siebie, ale ma prawo wymagać także od swoich dostawców i partnerów.

Innym wyznacznikiem wyboru dostawców dla 3M jest lokalizacja, szczególnie od czasu doświadczeń pandemii. Skrócenie drogi dostaw stało się jednym z wymagań w celu zmniejszenia śladu węglowego.

Osiągnięcie celu wymaga współpracy. Odpowiednia komunikacja z partnerami i edukacja to podstawa

Konkretne oczekiwania od partnerów 3M wpisuje w inny swój cel, jakim jest odpowiednia komunikacja z partnerami i edukacja: - Mówimy wprost, przykładowo: nie przysyłajcie nam towaru w takich opakowaniach i, jeśli jest taka możliwość, sięgają po opakowania zwrotne - tłumaczy Kaskiewicz.

Ta zasada działa we wszystkich kierunkach, nie tylko wobec dostawców, ale i odbiorców-klientów.

- Dzięki temu, że artykułujemy nasze oczekiwania, w wielu przypadkach nasze dostawy są coraz częściej pozbawione zbędnych opakowań, a dzięki temu bardziej zielone - dodaje prezes.

Choć 3M to firma z branży technologicznej, a nie oświatowej, to słowo "edukacja" pojawia się w jej kontekście bardzo często, i często chodzi o edukację rozumianą wprost, czyli na przykład o programy rozwojowe dla młodzieży czy promowanie wśród kobiet edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauka, technologia, inżynieria i matematyka jako jedna dziedzina nauczania).

- Tak, nasze programy edukacyjne dotyczą nie tylko naszych produktów i rozwiązań technologicznych dla klientów i odbiorców, ale zależy nam na pozytywnym wpływie na społeczności, w których działamy. Np. prezentujemy role modelki, liderki, inżynierki dzieciakom w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, aby opowiedzieć o korzyściach pracy w różnorodnych zespołach i zainspirować je co do wyboru przyszłych zawodów.

Jak się okazuje, firma inspiruje młodzież nie tylko ekologicznie, ale i technologicznie, pokazując na przykład eksperymenty naukowe, ale też innowacyjne efekty zastosowania zdobyczy nauki we własnej produkcji.

Polska struktura 3M może być źródłem cennych doświadczeń dla całej globalnej korporacji

Prezes 3M spytany o to, jak widzi realizację ambitnych celów środowiskowych w kontekście konkretnych rozwiązań prawnych - nie zawsze przychylnych tego typu działaniom - wraca do… edukacji.

- Mówię o tym, bo właśnie jestem po spotkaniu, które już czwarty raz z rzędu zorganizowaliśmy jako 3M podczas Forum Ekonomicznego. Zapraszamy tam administrację rządową, samorządową, przedstawicieli instytucji gospodarczych. Głównym tematem rozmów są właśnie wyzwania środowiskowe oraz otoczenie prawne. Celem takich spotkań jest właśnie dialog, informacje płynące z obu stron, bo oprócz strony rządowej zapraszamy także firmy. Słuchamy strony rządowej, jakie ma w planach programy, jakie oferuje fundusze na te transformacyjne działania, ale też pytamy i mówimy o naszych problemach. To działa w dwie strony, wzajemnie się edukujemy.

Czy polska część korporacji czerpie wzorce z tego, co wypracowano wcześniej w innych krajach, gdzie 3M działa dłużej?

- Tak, oczywiście cele korporacji są dla nas drogowskazem, naszą "road map" na najbliższe dziesięciolecia, ale w przypadku naszych operacji w Polsce jesteśmy często wzorcem dla innych krajów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Inni też mogą nauczyć się od nas wielu rzeczy - wyjaśnia Kaskiewicz.

Deklaracje i chęci to za mało. Potrzebna jest praktyka i konsekwencja. Także w małych krokach

Nasz rozmówca zwraca jeszcze uwagę na jeden aspekt działań.

- Stawianie sobie celów to jedno, ale ważniejsza jest ich rzeczywista realizacja. Samo to, że ja jako prezes powiem, że mamy taki albo inny cel, jeszcze nic nie znaczy. Jak nie będzie dążenia do jego autentycznego wykonania, podejścia procesowego krok po kroku, zaangażowania wszystkich jednostek wewnętrznie jak i zewnętrznie partnerów biznesowych, cele pozostaną tylko celami.

Radosław Kaskiewicz podkreśla także, że wszystko zaczyna się od małych, a nawet bardzo małych spraw. - Choćby od koszy do segregacji śmieci, jakie mamy w każdym biurze, w każdym zakładzie. Powinniśmy działać kaskadowo, musimy też zaczynać od siebie i działać konsekwentnie, najpierw trzeba edukować i zmieniać się korporacyjnie, wewnętrznie, a później wychodzić na zewnątrz. Tylko tak możemy stać się wiarygodni.