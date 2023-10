Tomasz Siemoniak: możliwości wsparcia Ukrainy wyczerpały się

Powinniśmy szukać możliwości wsparcia dla Ukrainy w czasie wojny poprzez unijne programy. Musimy myśleć o własnym budżecie i własnej obronie - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.

Amerykańskie i koreańskie czołgi, armatohaubice, wyrzutnie rakiet czy samoloty - przez lata nieosiągalne marzenie polskich żołnierzy – dziś, choć powoli, stają się rzeczywistością. Dlaczego dopiero teraz – to pytanie zadaje opozycja.

- Do wybuchu wojny na Ukrainie przez 7 lat nie działo się nic specjalnego, jeśli chodzi o modernizację. Dziennikarze nazywali złośliwie tę modernizację homeopatyczną, to znaczy taką nieodczuwalną. I teraz wydawanie pieniędzy może budzić wątpliwości - słyszymy, że to z kredytów, obligacji. Dzieje się to w sposób nieprzejrzysty, nie kontroluje tego sejmowa Komisja Obrony – mówił Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, w rozmowie z WNP.PL.

Pełną rozmowę z Tomaszem Siemoniakiem zobaczysz tu:

- Potrzeba modernizacji polskiej armii nie budzi wątpliwości – podkreśla były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. - Musimy się modernizować. My to wspieramy, natomiast dzieje się to w sposób daleki od profesjonalizmu. Gdy się kupuje za miliardy złotych, gdy powstają zobowiązania na dziesiątki lat, to trzeba rozmawiać z opozycją, trzeba rozmawiać z opinią publiczną – mówił Siemoniak.

Efekty są – przynajmniej na papierze – podkreśla były minister obrony. - Dziś nasze zdolności obronne, pomijam tutaj to, co przekazaliśmy Ukrainie, ale nawet i gdyby to nadal było, są wciąż niższe niż te w 2015 roku. Jest też aspekt kadry, czystek, zwolnienia setek doświadczonych generałów, oficerów doświadczonych w Afganistanie czy w Iraku.

- Wsparliśmy bardzo mocno Ukrainę (…) Dziś te możliwości się wyczerpały i powinniśmy szukać innych możliwości wsparcia, tak jak o tym mówił Donald Tusk, to znaczy nie finansując wsparcia z polskiego budżetu, szukając mechanizmów unijnych, jest na przykład unijny program amunicyjny czy inne programy. Co innego przekazać starsze czołgi T-72 z naszych rezerw magazynowych, a co innego nowoczesne, drogie czołgi. Musimy myśleć o własnym budżecie i własnej obronie – podkreślał poseł.