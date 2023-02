Tomczyk (KO) o zatrzymaniu Włodzimierza K: prokuratura to ostatnia instytucja, której należy ufać

Dzisiaj prokuratura jest ostatnią instytucją w Polsce, której należy ufać - tak były szef klubu KO Cezary Tomczyk skomentował w poniedziałek zatrzymanie przez CBA Włodzimierza K., byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL, obecnie sekretarza m.st. Warszawy.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w poniedziałek byłego ministra skarbu państwa w rządzie PO-PSL Włodzimierza K., obecnie sekretarza m.st. Warszawy - poinformował sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn.

O komentarz do tego został zapytany na konferencji prasowej w Sejmie Cezary Tomczyk (KO), były szef klubu KO, a także rzecznik rządu Ewy Kopacz, w którym Włodzimierz K. był ministrem skarbu.

"Nie mam dzisiaj żadnego zaufania do polskiej prokuratury" - powiedział Tomczyk.

"Po tym, co zobaczyliśmy w sprawie willi plus, po tym co zobaczyliśmy w sprawie NCBiR, po tym co zobaczyliśmy w sprawie Orlenu, trzeba powiedzieć jasno, że dziś polska prokuratura jest prokuraturą PiS-owską, a z niezależnością nie ma nic wspólnego" - podkreślił.

Przypomniał, że wiceprezes Orlenu Adam Burak "jeszcze kilka dni temu miał mieć postawione zarzuty". "W tej sprawie CBA zgromadziło pokaźny arsenał dowodów. I co się dzieje? Pan Burak wpłaca pieniądze na PiS, a polska prokuratura wycofuje zarzuty w tej sprawie. Tak wygląda dzisiaj działalność prokuratury w Polsce" - mówił Tomczyk.

Druga podobna sprawa, w której prokuratura nie postępowała rzetelnie - hjego zdaniem - to sprawa wypadku premier Beaty Szydło z 2017 roku.

"Dzisiaj prokuratura jest ostatnią instytucją w Polsce, której należy ufać" - przekonywał Tomczyk.