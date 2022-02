Tomczyk: sprawa podsłuchów powinna zostać wyjaśniona do końca

Podsłuchiwanie opozycji powinno zostać wyjaśniona do końca, liczymy, że jeszcze w tej kadencji powstanie komisja śledcza w tej sprawie, a w przyszłości zostanie to rozliczone przed sądami, w postaci spraw karnych - powiedział dziennikarzom wiceszef PO Cezary Tomczyk.

Wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk komentował w Sejmie w rozmowie z dziennikarzami czwartkowe, nowe doniesienia w sprawie wykorzystania systemu Pegasus. Z opublikowanych ustaleń "Gazety Wyborczej" i "Die Zeit" wynika, że podszywając się pod znane polskie firmy i Koalicję Obywatelską, CBA infekowało Pegasusem telefony komórkowe obecnej posłanki KO Magdaleny Łośko i prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.

Zdaniem posła KO, kolejne informacje potwierdzają, że system ten był wykorzystywany przez obecną władzę w celu zwycięstwa wyborczego. "Nie mam żadnych wątpliwości, że oś tej operacji była skierowana przeciwko opozycji, po to żeby zbierać haki, po to by zakładać kolejne teczki, bo to jest obsesja tej władzy" - mówił Tomczyk.

Dodał, że obecni zwierzchnicy służb: szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik "w latach 2005-07 podsłuchiwali ludzi na masową skalę", a ten drugi zajmował się osobiście podsłuchiwaniem.

Tomczyk zapewnił, że "prędzej czy później" powstanie w Sejmie komisja śledcza, która będzie wyjaśniać przypadki inwigilacji. "Nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia podsłuchiwania opozycji i wykorzystywania narzędzi państwa przeciwko opozycji musi być zawsze wyjaśniona do końca" - przekonywał.

"PiS boi się panicznie tej komisji, dlatego nie chce jej powołać. Jeżeli miałoby w tej sprawie czyste ręce, a wiemy że nie ma, nie byłoby żadnych wątpliwości, że taka komisja powinna powstać" - powiedział.

Zaznaczył, że w sprawie powołania komisji śledczej PO i KO zrobiły w tej sprawie wszystko, co możliwe. "Wszyscy nasi posłowie będą głosować i liczymy na to, że uda się tę komisję powołać jeszcze w tej kadencji" - zapowiedział.

Zdaniem Tomczyka, jeżeli podsłuchuje się posłów opozycji nielegalnie, nie może być tak, że to nie zostanie rozliczone. "To wszystko będą sprawy karne, które zakończą się przed niezawisłym sądem. Jednak gros dowodów, które już teraz mamy na stole, jest tak przytłaczająca, że chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy" - mówił Tomczyk.

W ubiegły czwartek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz złożył wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji, której działalność obejmować ma lata 2005-2021, a pod którym podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych.

Pomysł powołania tej komisji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.

Wcześniej przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie.

W środe w wywiadzie dla PR24 szef PiS ocenił, że sprawa Pegasusa jest jednym wielkim wymysłem, "bajką o jakimś smoku, który biegał po Polsce". Jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, wypowiada się w sprawie stwierdzeń, że działania służb specjalnych były sprzecznymi z prawem nadużyciami.