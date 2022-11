Toruń: Film "Elvis" z nagrodą publiczności EnergaCamerimage

Film "Elvis" zdobył nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w Toruniu. Obraz wyreżyserował Baz Luhrmann, a zdjęcia wykonała Mandy Walker.

Ogłoszenie werdyktu publiczności nastąpiło na samym początku gali zamknięcia jubileuszowego festiwalu. Widzowie uznali, że najlepszym filmem 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage był film "Elvis". W tym roku w Toruniu zaprezentowano 226 filmów.

Gala zamknięcia festiwalu trwa w Toruniu. Podczas niej rozstrzygnięte zostaną m.in. konkurs główny i filmów polskich.

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. Do 2025 roku ma powstać w Toruniu gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jego koszt wyliczono na 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz.

Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Jednym z patronów tegorocznego festiwalu jest Polska Agencja Prasowa.