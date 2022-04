Toruń: Głuchoniemi zapaśnicy z Ukrainy przygotowują się do Igrzysk Głuchych w Brazylii

W toruńskim klubie ju-jitsu głuchoniemi zapaśnicy z Ukrainy znaleźli spokojną przystań w czasie wojny w ich kraju. Z nowymi przyjaciółmi z Polski mogą przygotowywać się do Letnich Igrzysk Głuchych w Brazylii. Miłość do sportu niweluje barierę komunikacyjną.

Do Torunia niesłyszący zapaśnicy z Ukrainy trafili dzięki Dimie Jeremenko. To Ukrainiec, który żyje w Polsce już siedem lat. Do niego odezwał się jeden z trenerów sportowców zza wschodniej granicy.

"Na początku była delikatna obawa - jak ja się z tymi zawodnikami skomunikuję. Jak miałem im jednak nie pomóc? To moi rodacy, to sportowcy, to ludzie. Oni uciekali przed wojną. Łącznie już udało mi się z Ukrainy sprowadzić ponad 20 osób. Cieszę się, że są bezpieczni" - powiedział Dima, postawny czterdziestolatek, były zapaśnik, mistrz Ukrainy. W klubie mówią, że to bardzo silny i świetnie wyszkolony technicznie sportowiec, ale przede wszystkim człowiek o gołębim sercu.

To on wziął pod swoje skrzydła młodszych kolegów z Ukrainy. W pewnym momencie na toruńskich matach trenowało ich nawet pięciu. Obecnie jest ich trzech, a czwarty ma dojechać za kilka dni. W przetłumaczeniu tego, co chcą wyrazić niesłyszący zawodnicy, pomaga żona jednego z nich. Porozumiewa się z mężem i jego kolegami językiem migowym i tłumaczy na język ukraiński. Z tego reporterowi PAP na język polski wszystko przekłada niezawodny Dima.

"Wszystko mi w Toruniu pasuje. Mam tu cały potrzebny do treningów sprzęt. Jest też świetna atmosfera. Bardzo mocno przygotowuję się do naszych Igrzysk Olimpijskich, aby zwyciężyć i unieść flagę Ukrainy na pierwszym miejscu. U nas w Ukrainie - nie ma teraz absolutnie warunków do treningów na takim poziomie, jaki mamy tutaj" - powiedział Wiktor Aleksandrowicz Antipenko. On zdaniem trenerów z Torunia ma ogromne szanse na kolejny medal Igrzysk Głuchych, które już w maju odbędą się w Brazylii. Już teraz umawiamy się z nim na wywiad po powrocie.

"Czujemy się tu bardzo bezpiecznie. Dziękujemy za życzliwość, z którą nas przyjęliście" - dodał.

Roman Jaszczenko przyznał w odpowiedzi na pytania PAP, że "kiedy zaczęła się wojna, było bardzo ciężko się do tego przystosować i trzeba było zrobić wszystko, aby zabezpieczyć rodzinę".

Niesłyszący zapaśnik podkreślił, że już w głowie ma plan na igrzyska, aby w Brazylii "coś wygrać".

"Czujemy wsparcie od chłopaków, od ich rodzin, od wszystkich, których poznaliśmy w Polsce. To daje nam siłę do treningów, do przygotowań. Tak, aby podnieść flagę Ukrainy do góry, zdobyć medal, dać wsparcie naszemu krajowi w tych ciężkich czasach" - powiedział Jaszczenko.

Trzeci z ukraińskich zapaśników Nikita Łatiuk powiedział, że "wsparciem dla niego jest cały czas wiara w przyszłość, w normalność, w pokój na Ukrainie".

Pytany o to, czy czuje się wzorem do naśladowania dla dzieci, które trenują w toruńskim klubie, odpowiedział, że chciałby tak się czuć, ale trzeba zachować skromność.

Dima przyznał jednak, że dzieciaki przychodzą często z sali obok i naśladują trening ukraińskich zapaśników. Często wykonują ruchy i techniki, których wcześniej nie znali.

Zawodnicy klubu ju-jitsu znaleźli kolegom z Ukrainy mieszkania, pomogli w skompletowaniu sprzętu, służą pomocą w każdej życiowej sprawie.

"Obecność zapaśników jest dla nas bardzo cenna, bo zapasy są elementem, który wykorzystujemy w brazylijskim ju-jitsu. Możemy się od nich wiele nauczyć" - powiedział Paweł Rybicki, jeden z trenerów w klubie Mata Leao Jiu Jitsu Toruń.

Popularny "Ryba" nie chce, aby mówić o nim, jak o bohaterze. Uważa, że pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie to normalna rzecz, zwyczajna sprawa. "Nie ja tu jestem od udzielania wywiadów. Dima przekazał mi prośbę od trenerów z Ukrainy i mamy teraz w klubie zapaśników. To świetna sprawa, bo sport ma jednoczyć i wyrabiać charakter, wartości. Tu wszyscy staramy się tym chłopakom i ich rodzinom pomóc tak, jak tylko umiemy" - podkreślił.

Żona Wiktora Aleksandrowicza Antipenko ze łzami w oczach przyznała, że bardzo bała się o swoje dziecko. "Dzięki Bogu tutaj w Toruniu otrzymaliśmy tak wielkie wsparcie, że żyjemy sobie normalnie. Są tylko te wielkie emocje" - dodała, nie mogąc powstrzymać łez.

Dima przyznał, że chce, aby przynajmniej dwóch z tych chłopaków wróciło do Torunia po zawodach w Brazylii, bo trzeci wybiera się do rodziny w Warszawie. "Chcę, aby byli tutaj przy mnie. To już jakby moja rodzina" - powiedział wyraźnie wzruszony.