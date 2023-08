Toruń: Kandydaci Polski 2050 niezadowoleni z powodu wzięcia na listę Trzeciej Drogi poseł Iwony Michałek

Kandydaci Polski 2050 w wyborach do Sejmu z okręgu toruńskiego wyrazili w czwartek swoje niezadowolenie ze wzięcia na listę Trzeciej Drogi poseł Iwony Michałek z Porozumienia. Mówili, że to decyzja PSL-u, z którą się nie zgadzają, a nawet, że "nie mają przyjemności stawania z nią na jednej konferencji".

Układ listy Trzeciej Drogi w okręgu toruńskim podzielił środowiska Polski 2050 i PSL-u w odniesieniu do startu z tej listy poseł Michałek. Ta jest parlamentarzystką od 2015 r. Dwukrotnie zdobywała mandat, startując z list Zjednoczonej Prawicy. W latach 2019-2020 była wiceministrem edukacji narodowej, a później wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceministrem rozwoju, pracy i technologii. Jej rozbrat ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości nastąpił wówczas, gdy ze Zjednoczoną Prawicą rozstawał się Jarosław Gowin. Michałek jest bowiem od 2017 r. związana z Porozumieniem.

W październikowych wyborach Michałek wystartuje do Sejmu z czwartego miejsca na liście Trzeciej Drogi. Potwierdził to PAP lider toruńskiej listy tego komitetu Zbigniew Sosnowski z PSL. W środę jej start do Sejmu z Trzeciej Drogi krytykowali działacze Polski 2050, którzy znaleźli się z nią na wspólnej liście.

"Każda z partii koalicyjnych prowadzi swoje działania kampanijne w ramach naszej koalicji, natomiast nie jesteśmy jednym ciałem. Mamy wspólne postulaty, ale różnimy się w pewnym kwestiach. Taką różnicą w naszym województwie jest start jednej z posłanek. My w regionie byliśmy przeciwko temu, aby ta pani (Iwona Michałek - PAP) znalazła się na liście PSL-u. Nie wyobrażamy sobie, żeby po takim naszym stanowisku stawać na wspólnej konferencji z osobą, z którą się nie zgadzamy" - mówił drugi na liście Trzeciej Drogi w okręgu toruńskim Marcin Skonieczka.

Dodał, że w jego ocenie nie jest to atut tej listy, jak miał przekonywać PSL, ale "obciążenie".

"Trójka" na tej liście Beata Gurbin mówiła o "czystych sercach Polski 2050" i tym, że nie chcą się naginać i "stawać z tą panią w jednym szeregu". "To jest decyzja PSL-u. Szanujemy oczywiście panią Michałek jako człowieka, ale nikt z nas nie ma przyjemności stawania z nią tutaj razem. Przepraszam, ale tak jest" - wskazała Gurbin.

Nie wykluczyła jednak, że do wspólnych konferencji Polski 2050 i PSL w okręgu toruńskim w kampanii dojdzie. W czwartek kandydaci Polski 2050 w tym okręgu zorganizowali własną konferencję, na której nie było także "jedynki" na liście Trzeciej Drogi byłego posła, a dziś wicemarszałka województwa Sosnowskiego.

Przedstawiciele Polski 2050 przyznali także, że optowali za innym kandydatem do Senatu z Torunia. Pakt senacki postawił na Tomasza Lenza z PO, a Polska 2050 chciała, aby tym kandydatem był senator w latach 2015-2019 Przemysław Termiński.

"Nie jest tajemnica, że wspieraliśmy kandydaturę pana Termińskiego. To przedsiębiorca z Torunia. Pakt senacki to jednak kompromis. Żadna ze stron nie jest w 100 procentach zadowolona z tego, jak to się wszystko potoczyło, bo odpadło w kraju dużo naszych dobrych, cennych kandydatów. Rozumiemy jednak ideę tego, aby był jeden kandydat paktu w każdym okręgu. [...] Pan Termiński nie jest członkiem naszej partii, nie mamy wpływu na jego decyzje, które podejmuje we własnym sumieniu. To jego prywatna decyzja" - powiedział Skonieczka w odpowiedzi na pytanie PAP o tę kwestię, a także możliwość wystartowania Termińskiego z własnego komitetu.