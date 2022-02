Toruń: Kilka tysięcy osób manifestowało solidarność z Ukrainą

Kilka tysięcy osób wzięło w piątek udział w manifestacji "Jesteśmy z Ukrainą" na Rynku Staromiejskim w Toruniu, aby zaprotestować przeciwko agresji Rosji na to państwo. Obecnych było wielu Ukraińców, Białorusinów, a także tłumy Polaków.

Manifestację rozpoczęto od minuty ciszy, a także odśpiewania hymnu Ukrainy. Zebrani mieli w rękach flagi ukraińskiej, a także białoruskie. Skandowali "Ukraina bez Putina", "Kijów, Warszawa - wspólną sprawa!", "Ręce precz od Ukrainy", czy "Solidarni z Ukrainą".

W proteście przeciwko rosyjskiej inwazji wzięli udział m.in. działacz podziemnej "Solidarności" w okresie PRL-u, a w latach 2011-2015 wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, a także znany toruński politolog i specjalista od spraw wschodnich prof. Roman Backer.

"Wojna jest przy naszych granicach. Na szczęście są to granice NATO i Unii Europejskiej, co daje pewne gwarancje. Człowiek, który rządzi Kremlu jest jednak tak nieprzewidywalny, że trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze. (...) Polska starała się uświadomić Zachodowi kim jest Putin i co może zrobić, dziś Zachód przekonuje się o tym na własnej skórze" - uważa Wyrowiński.

Jego zdaniem dla Putina od zawsze największą tragedią XX wieku był rozpad ZSRR, co dla krajów bloku wschodniego było jedną z najpiękniejszych kart powojennej historii Europy. "To smutne i straszne, że on próbuje odbudowywać tak zbrodnicze imperium. To dla mnie bardzo trudna sytuacja, mocno to przeżywam" - oceniał podczas pierwszych manifestacji solidarności z Ukrainą i Ukraińcami Wyrowiński.

W piątkowy wieczór zarówno on, jak i tysiące innych osób w Toruniu ponownie postanowili wyjść na ulice i wesprzeć wschodniego sąsiada Polski. Zgromadzeni przeszli głównymi ulicami Starówki nieustannie wznosząc hasła przeciwstawiające się Putinowi i jego polityce.

"Wyszedłem dziś na ulice Torunia, aby pokazać wsparcie, chociaż jest to w skali świata, czy nawet kraju mikroskopijne. Nie wytrzymuję już jednak z bezsilności. Mam rodzinę na Ukrainie. Są to bardzo ciężkie i smutne dni" - mówił Andrij Szpuliar.

Przyznał, że jego rodzina mieszka w zachodniej części Ukrainy.

"Teraz wyjechali z Drohobycza na wieś, żeby było bezpieczniej. Ja studiowałem w Toruniu i zostałem w Polsce. Nigdy bym nie powiedział, że Putin posunie się tak daleko. Wiedzieliśmy, że dusi i zastrasza ludzi, aby zdemoralizować naród. Do końca jednak byłem prawie pewien, że nic wielkiego się nie wydarzy. Wczoraj rano obudziłem się i zobaczyłem, że koło Lwowa coś się dzieje. Myślałem, że dalej śpię" - mówił w rozmowie z PAP.

Andrij Bondarenko powiedział, że solidarność całego świata jest konieczna, bo "apetyty Putina są już chyba wszystkim znane".

"On chce przywrócić imperium. Solidarność jest podstawą podstaw. W Polsce jest coś więcej niż solidarność. Polacy pomagają fizycznie, namacalnie, materialnie" - mówił.

Powiedział, że na Ukrainie jest strach, ale i ogromna wola walki oraz determinacja.

"Moi koledzy z osiedla w Kijowie przejęli od wroga opancerzony samochód. Nie wiem, jak im się to udało, ale zrobili to gołymi rękoma. Duch w Ukraińcach nie gaśnie" - dodał Bondarenko.

Autor: Tomasz Więcławski

twi/ ok/