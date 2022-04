Toruń: Kilkaset osób z Ukrainy uczestniczyło w święceniu pokarmów

Kilkaset osób z Ukrainy uczestniczyło w sobotę w Toruniu w święceniu pokarmów przed Wielkanocą, którą jutro obchodzą Kościoły Wschodnie. Zgodnie podkreślali, jak ważne jest dla nich możliwość obchodzenia najważniejszego święta w Polsce, w której znaleźli schronienie przed wojną.

W tym roku Kościoły wschodnie obchodzą Wielkanoc tydzień po katolikach. Różnica w dacie Świąt Wielkanocnych w obu obrządkach wynika z nieco innego sposobu jej wyliczania. Dlatego często prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich Wielkanoc świętują po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

W Wielką Sobotę Ukraińcy, którzy przybyli do Torunia, mogli uczestniczyć w wspólnym święceniu pokarmów w Centrum Targowym Park, gdzie zorganizowano piknik integracyjny "Poznajmy się".

Koszyki wielkanocne, które ze sobą przynieśli, były dość podobne do tych, które znają polscy katolicy. Można było w nich odnaleźć m.in. paschę (babkę wielkanocną), malowane jajka, szynkę, kiełbasę, masło. "Generalnie koszyk jest bardzo podobny jak w Polsce" - powiedziała reporterowi PAP Maryna Horynecka z Ukrainy.

Przyznała, że Ukraińcy bardzo doceniają wsparcie Polski i Polaków na codzień, a możliwość wspólnego święcenia pokarmów była kolejną okazją do budowania wspólnoty, poznania się osób, które trafiły do Polski w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie.

"Teraz widzimy, kim są nasi prawdziwi bracia, a kto się braćmi nazywa. Teraz widzimy, kto nas naprawdę wspiera" - dodał Ivan Horynecki.

Ksiądz Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii prawosławnej w Toruniu, powiedział, że Wielkanoc jest "świętem świąt, bardzo żywym". "Jak mówił św. apostoł Paweł, +żeby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara+. (...) To święto w tych okolicznościach na pewno nabiera nowego znaczenia. Uchodźcy to ludzie nieszczęśliwi. Ta wojna, to duże nieszczęście. Jako parafia staramy się tym ludziom pomóc, jak tylko umiemy" - podkreślił duchowny, który święcił pokarmy przyniesione przez Ukraińców.

Nadzieja Hajduczenia, która mieszka w Toruniu od lat, podkreśliła, że ludzie ze Wschodu lubią zostać pokropieni obficie wodą święconą. "Ludzie są wzruszeni. Niektórzy nawet płakali, bo przyszli tutaj i mają możliwość świętować Wielkanoc, mają możliwość poświęcić pokarmy. Wielkanoc jest bez wątpienia najważniejszym świętem w prawosławiu" - powiedziała.

Z koszyczkami do Centrum Targowego Park przyszło mnóstwo kobiet z małymi dziećmi na rękach albo w wózkach. Wolontariusze pomagający zorganizować piknik integracyjny podkreślali, że uśmiechy malutkich dzieci wynagradzają jakikolwiek trud włożony w to wydarzenie.

Tatiana Dembska ze Stowarzyszenia "Dobra dla dobra" podkreśliła, że w Toruniu zebrały się tłumy wzruszonych gościnnością miasta i torunian obywateli Ukrainy.

"Piknik dla rodzin zwieńczony święceniem pokarmów zrodził się z zapotrzebowania na to, aby ukraińskie rodziny się poznały. Pośredniczyłam od pierwszego dnia wojny w kwaterowaniu tych osób. Torunianie jeździli na granicę po tych ludzi. Teraz była potrzeba i możliwość spotkania, więc bez zastanowienia to zorganizowaliśmy" - powiedziała Dembska.