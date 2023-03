Toruń: Mieszkańcy miasta zapłacą o ok. 6 zł więcej za odbiór śmieci

Mieszkańcy Torunia zapłacą o ok. 6 zł więcej za odbiór śmieci — nie 14-15 a 20-21 zł. To finał sporu toruńsko-bydgoskiego o obiór śmieci przez bydgoską spalarnię. W wyniku negocjacji stawki w dwóch największych miastach regionu będą takie same, ale Toruń musi pokryć koszty transportu odpadów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

PAP informowała pod koniec grudnia, że od 1 stycznia miasto Toruń ma płacić zdecydowanie więcej za odbiór śmieci przez bydgoską spalarnię. Ceny miały być komercyjne, a nie oparte o porozumienie z 2009 roku. Władze Torunia argumentowały, że porozumienie jest w mocy, spalarnia wspólna, a cena dla bydgoszczan i torunian winna być taka sama.

Władze Bydgoszczy kwestionowały od jesieni 2022 roku podpisane w 2009 roku porozumienie. Od stycznia Toruń płacił ceny komercyjne, ale prowadzone były negocjacje dotyczące dalszej współpracy w tym zakresie.

"Udało nam się wypracować kompromis" - powiedział w środę na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski.

"Negocjacje miały wyjaśnić, czy i w jakim zakresie będziemy w stanie dalej współpracować na zasadach akceptowalnych w Toruniu i Bydgoszczy. Doszliśmy do momentu, w którym zbliżyliśmy się bardzo w warunkach treści porozumienia i jesteśmy w momencie, kiedy można powiedzieć, że jest możliwość zawarcia go" - mówił włodarz miasta.

W sprawie transportu odpadów - głównego punktu spornego, miasto Toruń zgodziło się na pokrycie tych kosztów, ale "w akceptowalnych i rozsądnych cenach". Cena za tonę ma wynieść 166,58 zł.

W treści porozumienia ma znalazł się też punkt o tym, że spór w sprawie porozumienia z 2009 roku rozstrzygnie sąd.

"Strony umawiają w ten sposób, że rozstrzygnięcie sądu będzie wiążące. Czyli, jeżeli sąd rozstrzygnie, że nie było podstaw do zrywania porozumienia z 2009 roku, to wtedy oczywiście wracamy do niego. W sposób cywilizowany, a więc z uwzględnieniem także tego, co wynika z nowego porozumienia" - mówił Zaleski.

Toruń będzie domagał się zwrotu środków, które zapłacił za to zadanie od 1 stycznia w kwocie równej różnicy między opłatą komercyjną a stawką wynegocjowaną w nowym porozumieniu. Władze Torunia przekazały, że prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski zadeklarował, iż taki zwrot nastąpi.

Sprawą porozumienia zajmą się 30 marca toruńscy radni. Na ten dzień zwołana zostanie nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

"Dzisiaj mieszkanki i mieszkańcy Torunia wnoszą opłaty za odbiór odpadów w wysokości 14 i 15 złotych. Nowe porozumienie to oczywiście wzrost tej opłaty o ok. 6 zł, czyli do poziomu 20-21 zł" - wskazał Zaleski. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od czerwca.