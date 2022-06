Toruń: Mieszkańcy Wrzosów spacerowali z kartonową podobizną prezydenta miasta

Mieszkańcy toruńskich Wrzosów od dawna zabiegali o spotkanie z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim ws. "Parku Naturalnego Wrzosowisko". W piątek czekali na włodarza. Gdy ten nie przyszedł, zorganizowali happening i przemierzali teren z kartonową podobizną prezydenta miasta.

Spór o przyszłość lasu i łąk na toruńskich Wrzosach trwa od wielu miesięcy. Kilka tysięcy mieszkańców podpisało się już pod petycją sprzeciwiającą się zmianom w planie zagospodarowania tego terenu i przeznaczeniu jego części - blisko trzech hektarów - pod inwestycje.

"Wielokrotnie zapraszaliśmy poprzednio pana prezydenta - w różnych wywiadach, oficjalnie i nieoficjalnie. Nie zostaliśmy jednak usłyszani. Dlatego wydrukowaliśmy i wręczyliśmy zaproszenie z konkretną datą. Czekaliśmy na odpowiedź. Wczoraj była ona pozytywna. Dzisiaj przyszła jednak odpowiedź, że prawdopodobnie nie będzie prezydenta. Podtrzymaliśmy jednak, że spotkanie z mieszkańcami się odbędzie. Dlatego też przygotowaliśmy się na to, co się stało. Spodziewaliśmy się, że może się tak skończyć, że pana prezydenta u nas nie będzie" - powiedziała PAP Agata Chojnacka. To jedna z mieszkanek Wrzosów, która walczy od miesięcy, aby w tym miejscu nie było ingerencji urbanistów. Chce powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park Naturalny Wrzosowisko".

W piątek o godzinie 17.00 prezydent Zaleski nie pojawił się na spotkaniu z mieszkańcami. Ich kilkudziesięcioosobowa reprezentacja przyszła na oprowadzanie włodarza miasta. Ludzie zdecydowali się na happening i spacer z przygotowaną wcześniej jego kartonową podobizną.

Jeden z członków Rady Okręgu Wrzosy i Jar Krzysztof Strzemeski, który założył stowarzyszenie "Zielone Wrzosy" powiedział, że wybrano metodę nieco ludyczną, która - jak zapewnił - nie miała na celu ośmieszania nikogo.

"To był taki sposób na to, aby wściekli ludzie się nie rozeszli, aby mieli powód - nieco żartobliwy - do kolejnego obejścia i zapoznania się z tym terenem. Zaproszenie dla pana prezydenta na spotkanie na Wrzosach jest nadal aktualne. Potraktujemy go z pełnym szacunkiem. Mam nadzieję, że będzie to moment do autentycznej rozmowy" - wskazał Strzemeski.

Dziennikarz PAP pytał wcześniej rzecznik prasową prezydenta miasta Annę Kulbicką-Tondel, czy prezydent pojawi się na Wrzosowisku w piątek 10 czerwca. "Zgodnie z deklaracją z konferencji prasowej prezydent Zaleski przyjął zaproszenie. Szukamy terminu, w którym spotkanie będzie się mogło odbyć" - napisała rzecznik prasowa.

Na doprecyzowane pytanie w tej sprawie odpowiedziała, że "przedstawicielka Rady Okręgu napomknęła, że jeśli nie pasuje panu prezydentowi ten termin, to możemy szukać innego. "10 czerwca prezydent Zaleski ma już zaplanowany licznymi zadaniami. Od dawna. Jak znajdziemy kolejny termin, skontaktujemy się z Radą, aby upewnić się, czy również Radzie Okręgu nowy termin pasuje" - napisała Kulbicka-Tondel.

W piątek Rada Okręgu przekazała, że dokładnie w dzień zaplanowanego spotkania przyszła pierwsza propozycja alternatywnego terminu wspólnej wizytacji terenu. Magistrat zaproponował poniedziałek 20 czerwca.

"Pan prezydent nie słucha, gdy się mówi, gdy się prosi, gdy się występuje. Jesteśmy w ogóle nieusłyszani. Jest taki autorytarny rząd troszeczkę w Toruniu. Tak mi się wydaje" - powiedziała PAP w piątek Katarzyna Ruszkowska.

W czwartek toruńscy radni odrzucili inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców o powołaniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Park Naturalny Wrzosowisko". Przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski mówił o tym, że wnioskodawcy nie określili dokładnych granic ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Wskazywał także na fakt wnoszenia przez mieszkańców o wstrzymanie prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, co w jego ocenie nie jest przewidziane prawnie po rozpoczęciu procedury planistycznej.

Prezydent Zaleski powiedział na sesji, że dzięki nowemu planowi, który jest procedowany, chroniony będzie teren leśny, a ewentualne inwestycje obejmą jedynie teren łąkowy.

"Służę mieszkankom i mieszkańcom Torunia, ale wszystkim - nie czterdziestce zainteresowanej wyprowadzaniem psów na dwa hektary" - mówił Zaleski.

Protestujący mieszkańcy Wrzosów chcą powołania "Parku Naturalnego Wrzosowisko" i odstąpienia od jakiejkolwiek ingerencji w ten teren w postaci sprzedaży działek, czy budowy dróg i parkingów.