Toruń: Minister Gliński: powołamy instytucję kultury poświęconą gen. Elżbiecie Zawackiej

Powołamy instytucję kultury poświęconą gen. Elżbiecie Zawackiej "Zo" - powiedział w piątek w Toruniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Powstanie ona na bazie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, która będzie współtworzyła tę instytucję z MKiDN oraz toruńskim samorządem.

"Spłacamy dzisiaj dług. Dług wdzięczności wobec pani generał, bo to piękna postać, która od dawna zasługiwała na to, aby polskie państwo w większym zakresie wzięło pod opiekę jej dziedzictwo. Jest ono piękne i bardzo ważne. Myślę, że też spłacamy dług wobec przyszłych pokoleń, a także obecnego pokolenia młodych ludzi, bo pani gen. Zawacka całym swoim życie zaświadczała, jak można pięknie żyć dla Polski, a jednocześnie wypełniać wiele innych bardzo ważnych misji i zadań" - mówił w Toruniu minister Gliński.

Szef MKiDN wskazał, że instytucję kultury utworzą Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, kierowany przez niego resort oraz toruński samorząd.

"Wielokrotnie fundacja i miasto Toruń zwracały się do MKiDN o budowę trwałej instytucji, bo wiadomo, że budżet centralny zawsze może wesprzeć takie inicjatywy w większym zakresie. Myśmy jednak tyle robili przez ostatnie osiem lat, także tutaj w Toruniu, że będąc zobowiązany do sprawiedliwego wydawania środków publicznych, wstrzymywałem się z tą decyzją. (...) Będzie to kolejna bardzo ważna instytucja polskiej pamięci" - dodał Gliński.

Szef resortu kultury wskazał, że bardzo zabiegał o realizację tego pomysłu szef Rządowego Centrum Legislacji prof. Krzysztof Szczucki, "jedynka" PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim.

Gen. Elżbieta Zawacka, legendarna kurierka AK i jedyna kobieta "cichociemna", urodziła się 19 marca 1909 r. w Toruniu. Po ukończeniu studiów poświęciła się pracy pedagogicznej w szkołach, jednocześnie działając na rzecz Przysposobienia Wojskowego Kobiet; była komendantką Regionu Śląskiego.

Wzięła udział w kampanii wrześniowej, a następnie w pierwszych zalążkach konspiracji na Śląsku. Początkowo w Służbie Zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Do końca 1940 r. kierowała łącznością Okręgu Śląskiego ZWZ, by wkrótce trafić do służby kurierskiej.

Znana w konspiracji pod pseudonimem "Zo" wielokrotnie nielegalnie przekraczała granice, przenosząc wiadomości i meldunki. Szkoliła też innych kurierów. Pełniła funkcję zastępcy szefa "Zagrody" - Działu Łączności zagranicznej Oddziału V Sztabu Komendy Głównej AK. Jej najsłynniejszy rajd wiódł poprzez Niemcy, Austrię, Francję i Hiszpanię do Anglii. Na własną prośbę powróciła do okupowanego kraju, skacząc ze spadochronem 10 września 1943 r. Pracowała w szefostwie Wojskowej Służby Kobiet KG AK.