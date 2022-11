Toruń: Operator filmu "Tar" Florian Hoffmeister wygrał konkurs główny EnergaCamerimage (aktualizacja)

Operator Florian Hoffmeister za zdjęcia do filmu "Tar" zdobył Złotą Żabę w konkursie głównym 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w Toruniu. Nagrodę specjalną za wybitne całokształt twórczości otrzymał amerykański autor zdjęć filmowych Stephen Burum.

Złotą Żabę w konkursie głównym Hoffmeister otrzymał za zdjęcia do filmu w reżyserii Todda Fielda.

"Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. Niebywałą przyjemnością było pracować z Toddem, pomagając mu zrealizować jego film. Jestem przekonany, że ten festiwal, zwłaszcza w Toruniu, to bardzo podatny grunt do rozmów o kinie" - powiedział z ekranu Hoffmeister, gdyż nie był obecny na gali. Wyraził przekonanie, że właśnie dyskusje ludzi wspólnie uczestniczących w projekcjach filmowych są solą kina.

Srebrną Żabą nagrodzony został autor zdjęć do filmu "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" Darius Khondji. Brązową Żabę otrzymał operator Jamie Ramsay za "Living".

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał amerykański autor zdjęć filmowych Stephen Burum.

"Mówienie nie jest moją mocną stroną, ale bardzo sobie cenię tę nagrodę. Jest ona dla mnie złożeniem hołdu przeszłości, a przez składanie takiego hołdu również tworzymy przyszłość" - powiedział w Toruniu autor zdjęć do takich filmów jak "Hoffa", "Mission: Impossible", "Oczy węża" czy "Misja na Marsa".

"Kobieta na dachu" zdobyła nagrodę w konkursie filmów polskich. Zdjęcia do tego filmu wykonała Ita Zbroniec-Zajt. Jury oceniło, że "Kobietę na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej należy wyróżnić jako obraz dotyczący poszukiwania tożsamości i szczęścia bez względu na wiek.

"Kompletnie się nie spodziewałam tej nagrody. Cieszę się, że zdjęcia Ity zostały dostrzeżone, bo to wyjątkowa postać, wyjątkowa operatorka. Cieszę się, że taki nieoczywisty, skromny film został doceniony na pierwszym festiwalu filmowym, na jakim byłam w życiu" - podkreśliła Jadowska.

Złotą Żabę za wybitne osiągnięcia aktorskie otrzymał w sobotę Andrzej Seweryn.

"Nie będę mówił o moim wzruszeniu, bo jest ono oczywiste. To festiwal jedyny na świecie i dziękuję jego twórcy oraz publiczności. Dziękuję wszystkim ekipom, z którymi pracowałem 55 lat - a także producentom i reżyserom. Na tym festiwalu chciałbym szczególnie podziękować operatorom w filmach, w których brałem udział. To oni pierwsi często widzieli, czy moje emocje są prawdziwe, czy jestem przekonujący" - mówił Seweryn.

Film "Elvis" zdobył nagrodę publiczności. Obraz wyreżyserował Baz Luhrmann, a zdjęcia wykonała Mandy Walker.

Nagrodę specjalną dla wybitne osiągnięcia w sztuce scenografii odebrała Sarah Greenwood. Złotą Żabę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wideoklipów otrzymał Vance Burberry. W swojej karierze zrealizował on ok. 150 wideoklipów.

"Dziękuję za to, że festiwal poświęcony zdjęciom filmowym w ogóle istnieje. Gratuluję Markowi (Żydowiczowi - PAP) 30-lecia tego przedsięwzięcia. To niezwykła możliwość być tu razem z wami i wymieniać doświadczenia z innymi autorami zdjęć" - powiedział Burberry.

Za wybitne osiągnięcia w reżyserii wideoklipów nagrodzony został Joseph Kahn. "Zleceniodawcy wideoklipów bardzo często zupełnie nie znają się na sztuce filmowej. Od razu to przyznają i proszą, abym zaskoczył ich i zrobił coś, czego jeszcze świat nie widział. Ta branża rządzi się swoimi prawami. (...) Wszystkie moje pomysły wędrują do autorów zdjęć, bo to oni są czarnoksiężnikami, którzy robią coś z niczego" - powiedział Kahn.

Nagrodę dyrektora festiwalu otrzymały dwa filmy: "Elvis" oraz "Top Gun: Maverick ze zdjęciami Claudio Mirandy w reżyserii Josepha Kosinskiego. Są to nagrody dla duetów reżysersko-operatorskich.

Jonas Schneider otrzymał nagrodę w konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych za zdjęcia do filmu "Kash, Kash". Złotą Żabę za najlepszy wideoklip otrzymał David Okolo za "Light That Shines Through".