Toruń: Pikieta Ukraińców w centrum miasta pod hasłem "Nie zamykaj oczu na wojnę na Ukrainie"

Uchodźcy z Ukrainy uczestniczyli w niedzielę w centrum Torunia w pikiecie pod hasłem "Nie zamykaj oczu na wojnę na Ukrainie". Chcieli przypomnieć o trwającej cały czas rosyjskiej agresji na ich państwo.

W proteście Ukraińców na Rynku Staromiejskim ulicy Szerokie (główny trakt toruńskiego Starego Miasta) wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Ukraińców wspierali zgromadzeniu na Starówce Polacy, a także przedstawiciele mniejszości białoruskiej w Polsce.

Wśród transparentów, które mieli ze sobą uczestnicy pikiety były m.in. podobizny prezydenta Rosji z napisem "morderca", a także "Rosja zabójca dzieci", "Stop wojnie", "Pomóż Ukrainie", "Putin - ręce precz od Ukrainy".

Niektóre ubrane w tradycyjne ukraińskie stroje kobiety miały na oczach opaski nawiązujące do hasła akcji "Nie zamykaj oczu na wojnę na Ukrainie".

Przy pomniku Mikołaja Kopernika odśpiewano m.in. ukraiński hymn i tradycyjną ludową pieśń ukraińską "Czerwoną Kalinę".

Rozmawiający z reporterem PAP pikietujący mówili, że może nastąpić taki moment, w którym społeczność międzynarodowa przyzwyczai się do wojny. "Nie można do tego dopuścić" - mówiła Anna, która do Torunia przyjechała z Trójmiasta, a na proteście pojawiła się nieco przypadkowo, przechodząc centrum miasta.

Dodała, że takie akcje wsparcia są niezwykle potrzebne - szczególnie dla obywateli Ukrainy. "Oni chcą nadal czuć nasze wsparcie" - powiedziała. Uchodźcy z Ukrainy dziękowali Polakom za gościnność, za życzliwość i udostępnianie swoich własnych domów. "To dla nas wiele znaczy. Chcemy tu pracować, żyć. Jasne, że najbardziej chcemy wrócić do siebie. Niech ta wojna się już skończy, a Rosja ją przegra" - powiedziała Olga, kobieta pochodząca z miejscowości z okolic Kijowa.