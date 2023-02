Toruń: Prof. Grzegorz Górski: Światowy Kongres Kopernikański był pobudzającym, inspirującym wydarzeniem

To było niezwykle pobudzające, inspirujące dla wszystkich wydarzenie — powiedział PAP jeden z organizatorów Światowego Kongresu Kopernikańskiego prof. Grzegorz Górski. Zapowiedział we wrześniu sympozjum organizowane przez Akademię Kopernikańską dotyczące problemu federalizacji Europy.

Pełnomocnik ds. organizacji i kierowania pracami Akademii Kopernikańskiej do dnia jej ukonstytuowania prof. Grzegorz Górski ocenił, że kongres przerósł jego oczekiwania.

"Myśleliśmy, że to będzie tradycyjny kongres, może w trochę lepszej obsadzie niż to się zwykle odbywa, ale jednak w ramach pewnej normy. Okazało się, że było to bardzo pobudzające, inspirujące wydarzenia dla każdej grupy partykularnie. Trwała ożywiona dyskusja i doszło do wymiany myśli między dyscyplinami, nawiązania kontaktów, więzi, wymiany koncepcji. Pojawiły się propozycje. To jest to, na co po cichu liczyłem, ale myślałem, że będzie to ciężko zmaterializować, jeżeli nie będzie się tego w zorganizowany sposób inspirować" - powiedział prof. G. Górski.

W jego ocenie okazało się jednak, że mamy do czynienia z bardzo wybitnymi ludźmi, którzy nie potrzebują "popychania, szturania, czy organizowania im życia".

"To największe pozytywne zaskoczenie i największa radość. Formuła otwartej Akademii, która ma sama sobie organizować życie, już dzisiaj się zmaterializowała" - podsumował.

Przyznał, że pojawiły się już pomysły kolejnych debat, spotkań, konferencji. Poinformował PAP, że we wrześniu odbędzie duże sympozjum poświęcone problemowi federalizacji Europy.

"To zagadnienie, jak najbardziej kopernikańskie, bo wiąże się z jednej strony prawnymi aspektami instytucjonalnej współpracy w ramach UE. Z drugiej strony chcemy poruszyć zagadnienia ekonomiczne m.in. monetarne. Na pewno będziemy obecni też za granicą. Jesteśmy po ustaleniach w Padwie i Ferrarze, gdzie będzie świętowanie 550. rocznicy urodzin Kopernika na miejscowych uniwersytetach. Na pewno będzie więc w tym roku o sobie znać" - zapowiedział.

Prezydent Torunia Michał Zaleski poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego powiedział we wtorek, że było to spotkanie uczonych z wielu krajów świata.

"Debatują i rozmawiają o ważnych dziedzinach naszego życia, także oczywiście o rozwiązaniach naukowych, badawczych i w efekcie przekładających się na dydaktykę w uczelniach wielu innych krajów" - zauważył.

"Bardzo się cieszę, że Toruń jest ośrodkiem takiego spotkania, że gościmy tutaj wiele znakomitych, ale przede wszystkim pokazujemy tego, który wpłynął na przyszłość naukową całej cywilizacji - Mikołaja Kopernika, torunianina (...)" - powiedział Zaleski.

Według niego Kopernik dawał przykład wzorowych postaw w nauce i "dążenia do tego, aby niepokorne było czymś normalnym w zachowaniu uczonego."

"Zabiegaliśmy mocno o to, aby rzeczywiście takie spotkanie (Światowy Kongres Kopernikański - PAP) miało miejsce w Toruniu. Aby Światowy Kongres Kopernikański był w samym centrum wydarzeń związanych z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i z radością możemy potwierdzić, że podołaliśmy temu wyzwaniu" - ocenił.