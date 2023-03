Toruń: Rada Miasta przyjęła stanowisko w obronie Jana Pawła II

Przez aklamację toruńska Rada Miasta przyjęła w czwartek stanowisko w obronie św. Jana Pawła II, honorowego obywatela Torunia. "Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła" - wskazano w stanowisku.

Początkowo przygotowane były dwa projekty stanowiska w obronie Jana Pawła II - jeden autorstwa klubu radnych PiS, a drugi grupy radnych - głównie Koalicji Obywatelskiej. Po kilku godzinach kuluarowych dyskusji toruńscy radni wypracowali tekst, który przez aklamację poparli wszyscy członkowie rady.

"Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu oraz zasług św. Jana Pawła II" - napisano we wstępie stanowiska.

Podkreślono szczególnie miejsce papieża-Polaka w historii Polski oraz jego związki z Toruniem. Przypomniano, że jest on honorowym obywatelem miasta, duchowym patronem województwa kujawsko-pomorskiego oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata" - napisano o Janie Pawle II.

"Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. (...) Ocena działalności Jana Pawła II powinna być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość o zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską oraz stosunek władz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę" - wskazano.

Tekst stanowiska przyjęli przez aklamację zarówno radni PiS, KO, jak i klubu prezydenta miasta Michała Zaleskiego oraz radni niezrzeszeni.

"Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dziś poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka" - czytamy w stanowisku.

Dodano także, że nie mogą być one wykorzystywane "zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych celów partyjnych".

"Rada Miasta dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronny ofiarom tej i każdej innej formy przemocy" - napisali toruńscy radni.

"Chcemy wierzyć, że to, co dziś dotyka św. Jana Pawła II, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty" - zakończono stanowisko.

Kilkanaście dni temu stacja TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.