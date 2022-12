Toruń: Skarpety, siatki maskujące i świece okopowe w geście pomocy Ukrainie

W Toruńskim Sztabie Pomocy Ukrainie każdego dnia głowią się jak pomóc krajowi zaatakowanemu przez Rosję. W grudniu powstają tam m.in. skarpety, siatki maskujące i świece okopowe. Wszystko, aby wesprzeć zarówno ukraińskich żołnierzy, jak i zmagających się z zimnem mieszkańców.

Szef Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie Andrii Bondarenko powiedział w rozmowie z PAP, że świece okopowe są obecnie w Ukrainie towarem absolutnie pierwszej potrzeby. W Toruniu w wytwarzaniu takich świec, które potem razem z transportami żywności jadą na Ukrainę, uczestniczą i młodzi i starsi.

Jak powstaje taka świeczka? Do puszki - może być po zwykłej konserwie czy mielonce - wkłada się zwinięty pasek tektury. Ma ona posłużyć jako knot. Następnie do puszki wlewa się roztopiony wosk.

"To niezwykle ważny produkt. On daje ciepło dla kilku osób przez 2-3 godziny. Dla żołnierza to wieczność" - mówi Bondarenko.

Przez kilka godzin parę osób może wytworzyć nawet 100 takich świec.

"Teraz najbardziej potrzebne są bielizna termiczna, ciepłe śpiwory, karimaty - wszystkie ciepłe rzeczy. Pieniądze jednak też się przydadzą, bo musimy kupić generatory prądotwórcze, których cały czas brakuje. Takie wytwory jak świeczki okopowe, siatki maskujące, skarpety - to wszystko możemy jednak zrobić sami. Wiele osób włącza się w pracę nad tym w naszym sztabie" - podkreśliła w rozmowie z PAP Veronika Matush z Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie.

Świeczki okopowe mogą się jednak przydać nie tylko walczącym na froncie, ale i cywilom. Ukraina zmaga się bowiem z wielkim problemami z energią po zniszczeniu infrastruktury energetycznej przez Rosjan.

Dlatego w Toruniu szyją skarpety - dla dzieci, seniorów, a także wojskowych. Te także przydadzą się dziś w każdym ukraińskim domu.

Od wielu miesięcy w TSPU zaplatane są też siatki maskujące o wymiarach 10 na 10. W grudniu robi się je na biało - w wersji na zimę.

"Obecnie sztab potrzebuje tego, czego potrzebuje Ukraina, czyli ciepła i światła. Wysyłamy na Ukrainę - poza świecami, siatkami czy skarpetami - ciepłą odzież, baterie, powerbanki i agregaty prądotwórcze. Ich brakuje w wielu krajach - takie jest zapotrzebowanie. Do tego leki - przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, środki higieniczne i opatrunki" - wskazał potrzeby Bondarenko.