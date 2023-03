Toruń: Środowisko PiS organizuje spotkanie w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Przedstawiciele środowiska Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu zapowiedzieli spotkanie mieszkańców miasta i okolic w niedzielę w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, a także inicjatywę przyjęcia stanowiska Rady Miasta w tej sprawie.

Przewodniczący klubu radnych PiS w Toruniu Wojciech Klabun w piątek na konferencji prasowej podkreślił, że inicjatywy związane są z bezpardonowym atakiem na Jana Pawła II w materiale TVN i planowaną promocją książki jednego z dziennikarzy holenderskich.

"Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Torunia i mieszkańców okolic na spotkanie pod roboczych hasłem +zapal światło solidarności z Janem Pawłem II" - w niedzielę o godzinie 18 pod pomnikiem papieża-Polaka, który został wzniesiony jako wotum wdzięczności za wielkiego rodaka. Przypomnijmy, że Jan Paweł II jest też honorowym obywatelem naszego miasta. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy pojawili się, przynieśli i zapalili znicze, żebyśmy mogli w trakcie spotkania pomodlić się i wspomnieć wielkiego Polaka, jego wpływ na naszą ojczyznę, wspomnieć jego pielgrzymkę z 1999 r. w Toruniu" - powiedział wiceprezydent Torunia Adrian Mól z PiS.

Wiceprezydent zachęcał, żeby osoby, które nie będą mogły przyjść w tym czasie, zapalały znicze i składały kwiaty pod pomnikiem wcześniej - w sobotę i niedzielę.

Przewodniczący klubu PiS poinformował, że druga inicjatywa to projekt stanowiska kierowany do Rady Miasta, aby na najbliższej sesji przyjąć uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II.

"Jak ważny jest dla nas Polaków papież-Polak wiemy chyba wszyscy, a jeśli chodzi o naszą małą ojczyznę, to Jan Paweł II jest nie tylko honorowym obywatelem miasta, ale także patronem województwa kujawsko-pomorskiego. To jest propozycja na podstawie uchwały przyjętej w czwartek przez Sejm, ale jest to inicjatywa otwarta i chcielibyśmy, aby jak największa liczba radnych się pod nią podpisała. Dziedzictwo Jana Pawła II musi być obronione" - dodał Klabun.

Obecny na konferencji zastępca przewodniczącego Kolegium IPN prof. Wojciech Polak przestrzegał przed pochopnymi wnioskami i oskarżeniami opartymi na aktach Służby Bezpieczeństwa. Podkreślił, że aby czytać akta SB, zajmować się jej działaniami i oskarżeniami trzeba być specjalistą, znać się na tym, a także mieć wiedzę pozaźródłową, rozumieć kontekst sytuacji wewnętrznej w Polsce - "czym była władza, czym była komuna, czym była bezpieka, jakie mieli metody działania".

"Jeżeli ówczesny biskup, w latach 70. dostawał informację, że jakiś ksiądz ma jakieś niedobre tendencje w zakresie życia seksualnego, czy on mógł postępować tak, jak dziś w demokratycznym państwie - mamy policję, prokuraturę, odpowiednie służby i wiemy, że to są służby nasze. Jeżeli takie oskarżenie padało, to w tamtych czasach było regułą, że to Milicja Obywatelska, Służba Bezpieczeństwa często fabrykowały rozmaite informacje, załóżmy na temat danego księdza, żeby go zniszczyć albo zmusić do współpracy, pozyskać jako tajnego współpracownika" - mówił prof. Polak.

Naukowiec zaznaczył, że "jak biskup dostawał taką informację, musiał w sumieniu rozważyć czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, czy może jest to robota bezpieki. "Czasem było to nie do wyważenia. Trzeba było podejmować środki zaradcze, które z dzisiejszego punktu widzenia mogą być uznawane za nieodpowiednie, nieadekwatne" - mówił. "Weźmy pod uwagę, że był to system wrogi wobec Kościoła, wrogi wobec opozycji i wrogi właściwie wobec obywateli" - dodał.

Prof. Polak zaapelował "nie wysuwajmy pochopnych oskarżeń, to jest krzywda, zwłaszcza dla naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II.

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.