Toruń: Ukraińcy zorganizowali jasełka i bożonarodzeniowy obiad

Ukraińcy mieszkający w Toruniu zorganizowali w sobotę jasełka i bożonarodzeniowy obiad. Na stole nie mogło zabraknąć palanicy, kutii, pierogów, śledzia, a także słoniny i kiszonych grzybów. W życzeniach składanych sobie wzajemnie dominowały dwa słowa: zwycięstwo i pokój.

W sobotę wyznawcy prawosławia i grekokatolicy świętują Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. Nie inaczej jest w Toruniu, gdzie Art Klub "Mądrość" zorganizował w budynku Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie jasełka i bożonarodzeniowy obiad.

Kilkadziesiąt osób zasiadło do stołu i spróbowało tradycyjnych świątecznych potraw. Nie mogło zabraknąć kutii, od której Ukraińcy zaczynają świąteczne posiłki. Wcześniej jednak łamią się specjalnym chlebem - palanytsia (palanica). Obok nich na stole znalazły się pierogi z kapustą i twarogiem, sałatka przypominająca polską jarzynową, ale ze śledziem, słonina (sało), marynowane i kiszone grzyby, śledź z cebulą, barszcz, marchew po koreańsku, pierniki i różnego rodzaju ciasta.

"Poznaliśmy się tutaj w Polsce i cieszymy się, że mamy siebie nawzajem. Jesteśmy dla siebie bardzo bliscy, czujemy się jak rodzina" - powiedziała PAP organizatorka spotkania świątecznego Ludmiła Kobzar.

Podkreśliła, że w nowym roku dla niej najważniejsze jest zwycięstwo Ukrainy i to, aby znów być razem z rodziną. "Tak, abyśmy znów mogli zasiąść za jednym stołem" - wskazała.

Pani Ludmiła do Polski przyjechała z miejscowości Dniepr. Na Ukrainie zostało jej dwóch synów, o których bardzo się martwi i cały czas modli.

Zanim Ukraińcy usiedli w sobotę do świątecznego stołu, zaprezentowali wszystkim zgromadzonym specjalnie przygotowane na tę okazję jasełka. Dominowały w nich tradycyjne ukraińskie wiersze, powiastki, a także pieśni. Było wesoło, nastrojowo, z humorem, ale i przesłaniem - o pokoju i jedności niesionej przez rodzącego się zbawiciela.

W rozmowach i życzeniach składanych przez uczestników spotkania dominowały dwa słowa: zwycięstwo i pokój. Ukraińcy doskonale wiedzą, że tylko zwycięstwo może zagwarantować ich rodzinom prawdziwą wolność.

Veronika Matush z Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie życzyła wszystkim Polakom miłości i tego, aby w polskich domach panowała zawsze wspaniała i przyjazna atmosfera. Ona - nie po raz pierwszy - wcielała się podczas takiego spotkania w rolę tłumaczki. Bardzo dobrze włada bowiem polskim. Sama pochodzi z okolic Lwowa, a w Toruniu studiuje dziennikarstwo. "Udało mi się wyjechać na święta do rodziców. My obchodzimy święta Bożego Narodzenia w tym terminie co Polacy, bo ja jestem katoliczką. Wiele osób na Ukrainie już zresztą wówczas obchodzi te święta, a część rodzin obchodzi je dwa razy, w dwóch terminach" - powiedziała.

"Spotykamy się dziś w rodzinnym klimacie, w familijnych okolicznościach. Życzę wam dużo szczęścia, pokoju i dobra. Jak gościnni gospodarze mamy dla każdego z was prezent" - mówiła jedna z pań przemawiających na spotkaniu.

Bez upominku nikt nie mógł opuścić spotkania. Przy stole dominowały rozmowy o wielkim sercu, które Polacy okazali swoim sąsiadom.

"Życzę wam wszystkim, aby w waszych rodzinach gościła wszelka pomyślność. Dziękujemy za to, jacy jesteście i co zrobiliście" - powiedział dziennikarzowi PAP Sławek Morozov.

Art Klub "Mądrość" zrzesza osoby powyżej 60. roku życia. Już nie pierwszy raz organizuje spotkania integracyjne dla Ukraińców mieszkających w Toruniu. Jego członkowie bardzo chętnie włączają się też w różne inicjatywy miejskie. Chcą działać, chcą się spotykać, chcą mieć w Toruniu namiastkę domu.