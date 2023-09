Toruń: W wyborach do Sejmu w okręgu nr 5 zmierzą się Szczucki, Myrcha, Scheuring-Wielgus i Wipler

W wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5) zmierzą się startujący z pierwszych miejsc na listach szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki (PiS), poseł Arkadiusz Myrcha (KO), posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica) i Przemysław Wipler (Konfederacja).

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (RCL) prof. Szczucki będzie "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim. Na kolejnych miejscach znaleźli się posłowie Joanna Borowiak, Zbigniew Girzyński, Anna Gembicka i Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceprezydent Torunia Adrian Mól.

"Mam zaszczyt być na czele listy wybitnych osobowości, które mają ogromną liczbę osiągnięć dla regionu kujawsko-pomorskiego. Jest to lista ludzi, którzy idą po zwycięstwo. (...) Będziemy o to zwycięstwo wspólnie, dzielnie walczyć" - powiedział Szczucki prezentując listę.

"Jedynką" listy KO w okręgu toruńskim będzie poseł Arkadiusz Myrcha, który w Sejmie zasiada od 2015 roku. To 39-letni doktor nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na UMK w Toruniu. Na kolejnych miejscach listy znaleźli się posłowie Iwona Hartwich z Torunia i Tomasz Szymański z Grudziądza.

Liderka listy Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu toruńskim to posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Pytana przez PAP podczas prezentacji listy, jak Lewica chce uzyskać w tym okręgu wynik w okolicach 15 procent, który udało się jej uzyskać w 2019 roku przy zdecydowanie słabszych obecnie sondażach, odpowiedziała: "mamy przygotowaną bardzo dobrą kampanię. Wiemy, jak to zrobić i kiedy zrobić".

"Jedynką" Konfederacji w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim jest były poseł Przemysław Wipler. W trakcie kampanii mówił on już, że Konfederacja chce wprowadzić do parlamentu jak najwięcej osób, które będą stały po stronie obywateli, "dobrych posłów", którzy będą reprezentowali interesy wyborców. "Dobry poseł to człowiek, który nigdy nie zagłosuje za nowymi podatkami, za podnoszeniem tych, które już są. Dobry poseł to człowiek, który pamięta, kto pracuje na ten kraj i o tych ludzi chce walczyć" - powiedział Wipler.

Były wiceszef MSWiA Zbigniew Sosnowski z PSL jest "jedynką" listy Trzeciej Drogi w tym okręgu. "Spełniam się jako samorządowiec i od lat odnajduję się także w tej roli. Nigdy jednak nie ukrywałem swoich ambicji politycznych. Jeżeli wyborcy tak zdecydują i pozwolą mi wrócić do Sejmu, to widzę tam dla siebie miejsce i zadania do wykonania. Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej PSL to właśnie ja jestem +jedynką+ Trzeciej Drogi w okręgu toruńskim. Mam jednak w sobie bardzo dużo pokory, bo miejsce na liście niczego nie gwarantuje. Będę chciał przekonać do siebie wyborców swoimi pomysłami, doświadczeniem i osiągnięciami, bo w polityce jestem już bardzo długo" - powiedział PAP Sosnowski.

Listę Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu numer 5 otwiera pracownik obsługi biurowej z Ciechocinka Marek Kuszyński.

Do Senatu w okręgu numer 11 (Toruń) startują: poseł KO Tomasz Lenz oraz wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

