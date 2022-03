Toruń zerwał umowę o współpracy z Kaliningradem

Rada miejska Torunia jednomyślnie zerwała w czwartek umowę o współpracy z Kaliningradem w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Z inicjatywą tą wystąpili radni PiS, a także Partia Zieloni. Od piątku uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać z bezpłatnego transportu miejskiego w Toruniu.

Podczas nadzwyczajnej sesji rada jednogłośnie opowiedziała się za rozwiązaniem umowy partnerskiej z Kaliningradem. Ta zawarta została w 1995 roku.

"Faktem jest, że porozumienie o współpracy miast podpisane przez Toruń z Kaliningradem w roku 1995 zostało zawarte z organami władzy samorządowej - władzy, będącej przedłużeniem władzy centralnej, która stara się legitymizować działania wojenne prowadzone wbrew wszelkim normom i konwencjom prawa międzynarodowego. W świetlne powyższych faktów Rada Miasta Torunia nie widzi możliwości kontynuacji współpracy z Kaliningradem" - powiedział radny Wojciech Klabun z PiS.

"Dostrzegamy sprzeciw części Rosjan, którzy w wielu miastach - w tym w Kaliningradzie - wychodzą na ulice protestując przeciw wojnie" - podkreślił Klabun.

Radni przyjęli także stanowisko ws. wsparcia i solidarności z mieszkańcami partnerskiego miasta Łuck na Ukrainie i całego narodu ukraińskiego.

"Pragniemy stanowczo potępić ten akt okrucieństwa. Społeczność międzynarodowa skupiona w organizacjach międzynarodowych, dla których pokój i bezpieczeństwo obywateli stanowią nadrzędne wartości, powinny w tych trudnych chwilach stać razem u boku narodu ukraińskiego i wyrazić swoją stanowczą dezaprobatę dla eskalacji konfliktu militarnego" - napisano w stanowisku.

Radni dodali, że głęboko wierzą, iż dyplomacja jest najlepszym środkiem do zażegnania wszystkich sporów i może uchronić nas przed groźbą kolejnego globalnego konfliktu zbrojnego.

"Mając w pamięci ogrom cierpień i strat, jakie niosą za sobą działania wojenne, nie możemy i nie powinniśmy dopuścić do kolejnego rozlewu krwi. Dzisiaj, w tak smutnym dla narodu ukraińskiego dniu, kierujemy nasze słowa wsparcia i zwykłej ludzkiej solidarności do każdego obywatela Ukrainy, do mieszkańców naszego miasta partnerskiego Łucka, jak również do wszystkich obywateli tego kraju, którzy przebywają w naszym mieście. Nie jesteście sami!" - dodano.

Podczas nadzwyczajnej sesji zdecydowano także o tym, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać z bezpłatnego transportu miejskiego. Darmowe przejazdy będą obowiązywały do końca maja 2022 roku. Termin ten - w zależności od rozwoju sytuacji - może być zmieniony. Uchwała wchodzi w życie w piątek 4 marca.