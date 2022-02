Toruń: Zniszczenia w Miejskim Schronisku dla Zwierząt po wichurze - zwierzęta przeżyły

Drzewo przewróciło się na kojce psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w trakcie porannej wichury nad Toruniem. Kierownik instytucji Agnieszka Szarecka powiedziała PAP, że psy przeżyły, mimo ogromnej skali zniszczeń. Zwierzęta są przestraszone i nieufne.

"Na jeden z budynków naszego schroniska, w którym mieszkały psy, przewróciło się ogromne drzewo. Na szczęście psy nie ucierpiały. Są przestraszone, nieufne, musimy się nimi zaopiekować" - powiedziała PAP kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt Agnieszka Szarecka.

Przyznała, że w tym momencie nie za bardzo można nawet usunąć to drzewo, bo wiatr nadal jest zbyt silny i zagrażałby bezpieczeństwu osób przy tym pracujących.

"Trudno w tej chwili oszacować straty materialne. Ogromnym szczęściem w nieszczęściu jest to, że psy żyją. Bo jak patrzy się na skalę zniszczeń, to trudno w to uwierzyć" - mówiła.

Przy kociarni przewróciło się drugie drzewo - ogromny świerk.

"Też się przewrócił, ale na szczęście w drugą stronę. Nie na kociarnię, ale na ogrodzenie, które zniszczył. Wszystko działo się dziś nad ranem" - dodała.

W woj. kujawsko-pomorskim w sobotę do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia o silnym wietrze. Synoptycy przewidują silny wiatr o średniej prędkości 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, szybko wzrastający na 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, pojedyncze porywy do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze.