Tracz: chcę zwiększyć wpływy Zielonych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Chcę zwiększyć wpływy Zielonych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach i doprowadzić do tego, że kraje te będą miały swoich zielonych europosłów - powiedziała PAP Małgorzata Tracz, wybrana do zarządu europejskich Zielonych. Posłanka będzie też forsować ideę transgranicznych list do PE.

Była współprzewodnicząca Partii Zieloni i posłanka KO Małgorzata Tracz została w ubiegłym tygodniu wybrana do zarządu europejskich Zielonych (EGP). To dopiero drugi taki przypadek w historii - na początku lat 2000 w zarządzie EGP była założycielka polskich Zielonych 2004 Magdalena Mosiewicz.

Kadencja obecnego zarządu jest 2,5-letnia. "Za swoje główne zadanie uważam zadbanie o rozwój partii Zielonych w Europie Środkowo-Wschodniej czy na Bałkanach" - powiedziała PAP Tracz. "Mam nadzieję podróżować po tym rejonie Europy i wspomagać lokalne zielone ugrupowania" - dodała.

Zaznaczyła, że jej celem, tak jak całego zarządu, będzie bardzo dobre przygotowanie Zielonych do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych na wiosnę 2024 roku.

"Mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić do sytuacji, że będą europosłanki i europosłowie Zielonych z Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreśliła Tracz. "To duże wyzwanie, ale skoro zdołałam wprowadzić polskich Zielonych do Sejmu, rozwinąć partię, mam nadzieję, że uda mi się to w odniesieniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej" - dodała.

Zaznaczyła, że w wyborach do PE 2024 być może możliwe będzie wystawienie list transgranicznych. "Komisja Europejska wyraziła się pozytywnie o tych listach transgranicznych, Parlament Europejski także. Czekamy na Radę Europejską, która będzie musiała podjąć finalną decyzję, choć ja jestem wielką zwolenniczką tych list, ponieważ wtedy właśnie startuje się w ramach rodzin politycznych, a nie według list krajowych. Niezależnie od kraju można więc wtedy głosować np. na listy Zielonych" - powiedziała Tracz.

Zarząd europejskich Zielonych składa się z 9 osób. Są tam - podobnie jak w wielu krajowych partiach - dwa równorzędne stanowiska współprzewodniczących, obsadzane przez kobietę i mężczyznę. Tyle że w przypadku zarządu EGP na 9 osób jest tylko dwóch mężczyzn. "To pokazuje, że hasła wspierania kobiet, tak jak wspierania osób LGBT plus Zieloni mają na papierze" - zwróciła uwagę Tracz.

Polscy Zieloni istnieją od 2003 roku. Od 2019 roku po raz pierwszy w historii mają reprezentację w polskim Sejmie. Trzech posłów zostało wybranych z list Koalicji Obywatelskiej.

W Parlamencie Europejskim Zieloni mają 68 mandatów. W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej istnieją partie Zielonych, ale nie mają swoich przedstawicieli w parlamencie. Najsilniejsi Zieloni są w Niemczech, gdzie wraz z SPD i FDP współtworzą koalicję rządową.