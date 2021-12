Tradycyjny opłatek z Jasnej Góry - m.in. na świątecznym stole prezydenta RP

Wypiekany od lat na tych samych matrycach jasnogórski opłatek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej znajdzie się na wigilijnym stole tysięcy pielgrzymów w kraju i za granicą. Ojcowie paulini, gospodarze sanktuarium na Jasnej Górze, podarowali opłatki m.in. prezydentowi i marszałek Sejmu.

"Prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Elżbieta Witek otrzymali nasze opłatki podczas niedawnej prywatnej wizyty na Jasnej Górze" - powiedział PAP kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak.

Jasna Góra od lat przygotowuje wigilijne opłatki. Jak mówi ojciec kustosz, ich wyrób zaczyna się zaraz po zakończeniu okresu pielgrzymkowego, najczęściej z początkiem października. Do grudnia wypiekanych jest nawet do stu tysięcy opłatków, chętnie nabywanych przez pielgrzymów, ale też trafiających na stoły biskupów i wielu ważnych postaci życia publicznego.

Przez lata "biały chleb" z Jasnej Góry trafiał też na stół papieża Jana Pawła II, a później Benedykta XVI. Opłatkami z Częstochowy dzielą się również paulini z niektórych innych klasztorów - np. w Stanach Zjednoczonych. Polscy biskupi otrzymują opłatki tradycyjnie podczas dorocznych listopadowych rekolekcji na Jasnej Górze.

Opłatki wypieka się na specjalnych, ręcznie robionych matrycach przedstawiających sceny związane z Jasną Górą. Na jednym z opłatków widać wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, wokół której zebrane są różne stany reprezentujące polski naród. Po bokach wytłoczony jest tekst modlitwy Apelu Jasnogórskiego.

Inny opłatek przedstawia klasztor jasnogórski oraz polską rodzinę: matkę i ojca z czworgiem dzieci, a tuż obok Matkę Bożą z małym Jezusem na rękach. Na kolejnym opłatku jest nowo narodzony Jezus, którego adorują aniołowie; u góry znajduje się gwiazda i wieża sanktuarium, a nad sceną cytat jednej z najbardziej znanych polskich kolęd: "Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą".

Przed II wojną światową jasnogórskie opłatki wypiekano w urządzeniu węglowym, które przypominało żelazko z duszą, a jeszcze dawniej - w formie, podobnej do dużych szczypiec. Potem były trzy urządzenia elektryczne, które obsługiwał jeden z paulińskich braci. Formy do wypieku były ręcznie ryte w stali.

W przeszłości do wypieku opłatków na święta potrzebne były dwie tony ziarna. W okresie okupacji paulini wyrabiali mąkę z własnego ziarna i we własnym młynie za klauzurą. Ten młyn - jak przypominają przedstawiciele sanktuarium - uratował życie nie tylko paulinom, ale wielu częstochowianom. Jasna Góra w czasie okupacji była schronieniem dla wielu uciekinierów i poszukiwanych przez gestapo. Paulini dzielili się też - nie tylko opłatkami, ale i chlebem - z wysiedloną po powstaniu ludnością Warszawy. Młyn - maszyna walcowa, był czynny do 1987 r.