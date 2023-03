Tragiczny wypadek pociągów. Minister podał się do dymisji

Grecki minister transportu Kostas Karamanlis podał się w środę do dymisji. Powodem jest tragiczne w skutkach zderzenie pociągów, w którym zginęło co najmniej 36 osób - poinformowała agencja Reutera.

Karamanlis oświadczył, że rezygnacja ze stanowiska jest jego obowiązkiem i "mógł zrobić tylko tyle, aby uhonorować pamięć ofiar", dodając, że bierze na siebie odpowiedzialność za "długoletnie zaniedbania" państwa - pisze Reuters.

Kostas Karamanlis jest członkiem rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja; funkcję sprawował od lipca 2019 r.

Czołowe zderzenie pociągu osobowego z towarowym. 36 osób nie żyje

W nocy z wtorku na środę w pobliżu miasta Larissa w środkowej Grecji doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym. Osobowym składem podróżowało 350 osób, 36 z nich zginęło, a co najmniej 85 zostało rannych. Była to najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejowa w historii Grecji.