Transformacja energetyczna to droga jednokierunkowa. Kto pierwszy, ten lepszy

Przemysł, zwłaszcza ten energochłonny, stanął w obliczu konieczności ogromnych inwestycji, związanych z transformacją energetyczną ich biznesu. Motywacja firm, by podjąć to wyzwanie, bywa różna.

- Przede wszystkim do podejmowania działań na rzecz transformacji energetycznej skłaniają firmy wymogi z zakresu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialności i ład korporacyjny - przyp. red.). Większość stara się nadążyć za światowymi trendami w tym zakresie, chcą pokazać się jako firmy odpowiedzialne środowiskowo. Stawiają sobie konkretne cele ekologiczne, często jest to rok 2025 czy 2030 jako moment przejścia na zieloną energię czy zazielenienia całego łańcucha dostaw. Tak starają się pokazać klientom swoją troskę o klimat – mówi Marek Zdanowicz, prezes zarządu spółki Dalkia Polska Solutions.

Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna. Innym, potężnym czynnikiem, skłaniającym firmy do działania, jest po prostu bezpieczeństwo.

- Ostatnie trzy lata pokazały, jak bardzo niestabilne mogą być dostawy energii, pamiętamy problemy z cenami gazu czy dostępnością węgla. To sprawiło, że przemysł dostał duży impuls do myślenia o własnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię – dodaje nasz rozmówca.

Na koniec najważniejszy jest rachunek ekonomiczny

Wciąż jednak główną siłą napędową do tego typu działań jest motywacja ekonomiczna. Firmy, zwłaszcza te produkcyjne, muszą dostosować się do wymagań regulacyjnych, np. dotyczących emisji CO2. Brak rozwiązań w tym zakresie może wszak powodować konsekwencje finansowe i środowiskowe.

Przemysł, mając świadomość takich konsekwencji, podejmuje odpowiednie działania i inwestuje. W pierwszej kolejności są to stosunkowo niskokosztowe projekty, przynoszące natychmiastowy efekt, z szybką stopą zwrotu.

- Proste rozwiązania jednak powoli się kończą albo już się skończyły. Teraz prawdziwym wyzwaniem dla firm są te wszystkie inwestycje, które nie są już proste i szybkie. Mówimy tu o inwestycjach, dla których okres zwrotu to nie 5, a ponad 10 lat. Wynikają one z obowiązku dostosowania się do regulacji emisyjnych czy też własnych celów z zakresu ESG – tłumaczy Marek Zdanowicz, prezes firmy Dalkia Polska Solutions, która pomaga firmą w transformacji energetycznej.

Jak podkreśla nasz rozmówca, dziś nie ma już innej opcji niż transformacja. - To droga jednokierunkowa. Ci, którzy podejmą decyzję szybciej, będą wygrani – podkreśla.

