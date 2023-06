Triennale Młodych i wystawa artysty z Neapolu od soboty w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Prace wykonane przez 19 artystów z Polski i Ukrainy będzie można zobaczyć na wystawie w ramach X Triennale Młodych, której wernisaż odbędzie się w sobotę w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W tym samym dniu swoją wystawę w Orońsku otworzy też włoski artysta Maurizio Elettrico.

Triennale Młodych jest organizowane w Orońsku od ponad 30 lat. Od samego początku pełniło ono rolę przeglądu najciekawszych postaw twórczych prezentowanych przez początkujących artystów.

Jak poinformowała PAP Agnieszka Filipowska z Centrum Rzeźby Polskiej (CPR), tegoroczna, jubileuszowa, 10. edycja wystawy powstaje we współpracy polskich i ukraińskich twórców kultury.

"To doskonała okazja, aby zobaczyć prace stworzone przez młodych utalentowanych twórców z Polski i Ukrainy, którzy spotykają się w Orońsku, by poprzez swoje realizacje, odnieść się do głównego hasła Triennale Młodych - Utrwalanie" - zauważyła Filipowska.

Jak podkreśliła, w procesie otwartego naboru kuratorzy wybrali prace 19 artystów odnoszące się do potrzeby współpracy między dwoma społeczeństwami. "Poprzez swoje prace młodzi twórcy próbują obnażać opresyjne systemy i wskazują na możliwe ścieżki transformacji, badają przeszkody w tworzeniu prawdziwej wspólnoty" - powiedziała przedstawicielka CRP. Prace będą prezentowane w dwóch orońskich galeriach: Muzeum Rzeźby Współczesnej i Oranżerii.

W sobotę odbędzie się także wernisaż wystawy Maurizia Elettrico. "Włoski artysta w onirycznej post-barokowej instalacji +Imago mundi+ zrealizowanej dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku posłużył się archetypem ogrodu" - powiedziała Filipowska. Neapolitańczyk rzadko prezentuje swoje prace w klasycznych galeryjnych wnętrzach. "Ponieważ pochodzi z Włoch, gdzie jest przepiękna architektura, zazwyczaj wystawia je w historycznych miejscach, które tworzą fantastyczną scenografię dla tego, co chce pokazać" - powiedziała przedstawicielka CRP.

Tłem dla wystawy w Orońsku będzie specjalnie skomponowana przez artystę muzyka. "Przetwarzając i zestawiając elementy pochodzące ze świata organicznego i nieorganicznego w osobliwe kombinacje obrazów, słów, dźwięków i zapachów, Elettrico odmalowuje oderwany od rzeczywistości scenariusz, wykorzystując przy tym symbolikę np. liczby siedem czy określonych kamieni" - zaznaczyła Filipowska.

Obydwie wystawy czynne będą do 3 września.