Trójmiasto solidaryzuje się z Ukrainą

W Gdańsku wywieszono ukraińskie flagi, podświetlona zostanie fontanna Neptuna. W Sopocie tworzona jest baza tłumaczy i psychologów posługujących się językiem ukraińskim. Gdynia powołała Sztab Kryzysowy, który ma pilnować wdrożenia zaplanowanych przedsięwzięć związanych m.in. z przyjęciem Ukraińców.

"To zbrodnicze działanie zasługuje na najwyższe potępienie. Serca gdynian są dziś z ofiarami ataku. Myślimy o tych, którzy walczą, odnoszą rany i giną w obronie swojej ojczyzny, o tych, którzy w lęku opuszczają swoje miasta, domy, chowają się w schronach, wreszcie o tych, którzy, czy to za chlebem, czy wskutek poprzedniej interwencji rosyjskiej na Krymie, zmuszeni byli osiedlić się poza Ukrainą, w tym w Gdyni" - piszą w komunikacie gdyńscy urzędnicy.

W związku z sytuacją na Ukrainie w czwartek prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powołał Sztab Kryzysowy. Jego zadaniem jest pilnowanie wdrażania zaplanowanych przedsięwzięć.

"Gdynianie całym sercem są z Ukraińcami, z tymi, którzy dzielnie walczą z nikczemnym wrogiem i z tymi, którzy chronią to, co najcenniejsze - swoje rodziny. Jesteśmy także z tymi, którzy od dawna mieszkają poza swoim krajem, również w Gdyni, a teraz zamartwiają się o swoich bliskich w ojczyźnie. Jesteśmy przygotowani, by przyjąć w naszym mieście szukających schronienia przed wojną Ukraińców. Przyjaciele Ukraińcy - jesteśmy z Wami!" - powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

W mieście szykowane są miejsca pobytu dla uchodźców. Kryzysowe, kilkudniowe zakwaterowanie może być oferowane w halach gdyńskiego Centrum Sportu, które zostaną doposażone, tak by oferowały jeszcze większą niż obecnie liczbę sanitariatów. Zmieści się tam ok. 400 osób. Rodziny z dziećmi lub osoby z koniecznością dłuższego pobytu będą kwaterowane w Schronisku Młodzieżowym, w którym jest 138 miejsc. Gdyńscy urzędnicy informują, że w razie, gdyby i ta baza okazała się niewystarczająca, uruchomione zostaną miejsca m.in. w budynku dawnej SP nr 1 przy ul. 10 Lutego. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej skoordynuje dostawy gorących posiłków oraz paczek żywnościowych. Zostaną także zakupione podstawowe pakiety środków higieny i czystości dla potrzebujących. Świadczone będzie także wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych.

Urzędnicy z gdyńskiego magistratu poinformowali, że w tak dynamicznej i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, w państwie, które graniczy z Rosją, zabezpieczenia wymaga także samo miasto. "W Gdyni wdrożone są wszystkie procedury odpowiednie w czasie ogłoszenia alertu III stopnia CRP. Spółki komunalne, odpowiedzialne za dostarczanie usług dla ludności, takich jak dostawa wody, ciepła, odbiór ścieków i odpadów nie podlegają krajowemu systemowi cyberbezpieczeństwa, ale wdrożyły ponadstandardowe zabezpieczenia przed ewentualnym cyberatakiem.

Z Ukrainą solidaryzuje się również Sopot.

"Przygotowujemy się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Prawdopodobnie osoby te będą kierowane do poszczególnych miast i gmin prosto z punktów recepcyjnych, które powstają w województwach przygranicznych: lubelskim i podkarpackim. Jest bardzo prawdopodobne, że część z nich trafi do Sopotu. Miasto przygotowuje się do udzielenia uciekinierom z Ukrainy pomocy i wsparcia" - poinformowali sopoccy urzędnicy.

Miasto uruchomiło numer telefonu, pod którym uchodźcy z Ukrainy będą mogli otrzymać wszelkie informacje na temat dostępnych form pomocy, uzyskania noclegu, posiłków, wsparcia psychologicznego czy finansowego. Numer telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynny całą dobę to: 58 551 17 10.

Sopot jest przygotowany na przyjęcie natychmiast kilkudziesięciu osób. Miasto zgłosiło do wojewody 50 miejsc hotelowych z wyżywieniem. W przypadku większej liczby uchodźców możliwe będzie zakwaterowanie ich w większych salach.

"Tworzymy bazę tłumaczy i psychologów posługujących się językiem ukraińskim. W szkołach sopockich pracują asystentki międzykulturowe. Również szkoły, przedszkola i żłobki w Sopocie przygotowują się do przyjęcia większej liczby dzieci cudzoziemskich" - informują urzędnicy.

"Nie wyobrażam sobie byśmy zostawili kogoś bez pomocy w tak tragicznej sytuacji. Sopot pomaga od dawna, od lat przyjmujemy do siebie polskich repatriantów czy Białorusinów. Jesteśmy też gotowi na pomoc Ukraińcom. Już kilka lat temu trafiła do nas jedna z rodzin z Donbasu. Apelujemy do rządu RP o wsparcie i zwiększenie finansowania na edukację i integrację dzieci cudzoziemskich" - powiedziała wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Swoją pomoc mogą również zaoferować mieszkańcy Sopotu. Deklaracje pomocy, np. chęci odstąpienia uchodźcom mieszkania czy przyjęcia do siebie rodzin z Ukrainy można zgłaszać do kancelarii Urzędu Miasta Sopotu.

Miasto informuję, że tworzy także bazę osób chcących pomagać jako wolontariusze. Chęć pomocy można zgłaszać do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które będzie koordynować prace wolontariuszy. Biuro SCOPiW jest czynne od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 16.30. Kontakt e-mail: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl, tel.: 729 863 777.

W działania pomocowe na rzecz Ukraińców włącza się również Gdańsk.

"Jesteśmy w kontakcie ze społecznością ukraińską, zwłaszcza Radą Imigrantów i Imigrantek w sprawie sytuacji na miejscu i ewentualnego przemieszczania się ludzi w kierunku Polski. Obecnie w Gdańsku nie ma uchodźców, ani uciekinierów z terenu objętego konfliktem. Nasze wsparcie opiera się o zarządzanie kryzysowe, pomoc integracyjną oraz wsparcie obywatelskie. Pomocy osobom potrzebującym udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W najbliższych dniach podamy informację o możliwości zaangażowania się mieszkańców we wsparcie uchodźców" - powiedziała zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior.

Fundacja Gdańska uruchomiła zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na pomoc Ukraińcom - zarówno na terenie Ukrainy, jak i tym mieszkającym w Gdańsku.

"Gdańsk, jako miasto partnerskie Mariupola i Odessy, nie pozostaje obojętne na krzywdę nie tylko naszych przyjaciół, ale wszystkich obywateli i obywatelek Ukrainy - zarówno tych przebywających w swoim kraju ojczystym, jak również w Polsce. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że w sytuacjach niemożliwych jesteśmy w stanie stanąć ramię w ramię i wspólnie osiągnąć więcej, niż zakładamy. Nie bądźmy obojętni" - apelowała Fundacja Gdańska.

Środki zebrane w ramach zbiórki pieniędzy zostaną przekazane na realizację działań pomocowych przez organizacje pozarządowe, które już dzisiaj prowadzą działania humanitarne w Ukrainie oraz na pomoc udzielaną wspólnocie ukraińskiej w Gdańsku.

Miasto przyszykowało 646 miejsc noclegowych dla uchodźców. Hostele, hotele, zarówno miejskie, ale i prywatne zostały już oficjalnie zgłoszone do urzędu wojewódzkiego. Specjalny zespół roboczy pracuje także nad zasadami przyjęcia i wsparcia obywateli Ukrainy w związku z kryzysem. W marcu odbędą się szkoleniu dla wolontariuszy, którzy zadeklarowali gotowość do pomocy ewentualnym uchodźcom.

W Gdańsku w ramach solidarności z Ukrainą od czwartku, po zmroku na niebiesko-żółto rozbłyśnie fontanna Neptuna. Zaplanowano także podświetlenie dźwigu znajdującego się na Stoczni Cesarskiej i napisu Gdańska na Ołowiance.

Na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody ukraińska flaga zastąpi gdańską. Niebiesko-żółta flaga powiewać będzie także na maszcie znajdującym się na dziedzińcu urzędu.

Gdańską tradycją jest, że w ważnych momentach swój "głos" zabierają carillony. W piątek 25 lutego, o godz. 11 i w sobotę, 26 lutego, o godz. 12.05 odbędą się koncerty na carillon poświęcone Ukrainie. Wśród utworów wykonanych przez Monikę Kaźmierczak z Muzeum Gdańska, carillonistkę miejską znajdą się m.in. "Boże, chroń Ukrainę", hymn państwowy oraz "Healing Bells" Pameli Ruiter-Feenstra, oparty o śpiewaną na Majdanie pieśń "Pływie Kacza" i wiele innych utworów.

Piątkowy koncert odbędzie się na wieży kościoła św. Katarzyny, a sobotni z wieży Ratusza Głównego Miasta.