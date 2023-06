Trójmiasto: Utrudnienia w ruchu w święto Bożego Ciała

Z okazji święta Bożego Ciała w czwartek w różnych częściach Trójmiasta ulicami przejdą procesje. W związku z tym należy się spodziewać utrudnień w ruchu. Niektóre ulice będą czasowo zamknięte.

Główne uroczystości, którym przewodniczyć będzie metropolita gdański abp Tadeusz Wojda rozpoczną się w czwartek o godz. 10 mszą św. w Bazylice Mariackiej. Po niej sformowana zostanie procesja, która przejdzie ulicami Głównego i Starego Miasta do Bazyliki św. Brygidy.

Procesja przejdzie ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską, Rajską i Katarzynki na plac przed Bazyliką św. Brygidy. Tam, homilię do wiernych wygłosi metropolita gdański.

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wpłynęły zgłoszenia o przejściu procesji z kilkunastu gdańskich parafii. W Nowym Porcie, w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej procesja wyruszy o godz. 10 i przejdzie ulicami: Oliwską, Władysława IV, Wolności i Góreckiego.

Od godz. 10:30 utrudnienia będą m.in. w Gdańsku - Wrzeszczu w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Według informacji podanych przez parafię, procesja przejdzie ulicami: Matejki, Jaśkowa Dolina, Konopnickiej, Zator Przytockiego, Dmowskiego i al. Grunwaldzką.

Utrudnień należy spodziewać się również w ciągu al. Hallera i Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu. Procesja z Parafii pw. św. Krzyża rozpocznie się o 11:45. Poza wymienionymi ulica przejdzie przez ulice: Mickiewicza i Klonowicza.

Ponadto, utrudnień należy spodziewać się w każdej gdańskiej dzielnicy. Szczegółowa lista dostępna jest na stronie GZDiZL:

https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/procesje-bozego-ciala-utrudnienia-w-ruchu,a,6293

Utrudnień w ruchu należy spodziewać się także w Sopocie. Jak przekazała rzeczniczka prasowa ZDiZ w Sopocie Anna Dyksińska, w mieście zorganizowane będą cztery procesje.

"Tradycyjnie, największa procesja odbywać się będzie na trasie trzech kościołów: św. Michała, św. Jerzego i św. Andrzeja Boboli. Procesja rozpocznie się o godzinie 9.00, a jej zakończenie przewidywane jest w południe" - przekazała Dyksińska.

Wyjaśniła, że procesja będzie przebiegać od kościoła św. Michała Anioła przy ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, pl. Konstytucji (kościół św. Jerzego), następnie ul. Bohaterów Monte Cassino do kościoła św. Andrzeja Boboli (ul. Powstańców Warszawy).

Kolejna procesja rozpocznie się ok. godz. 9.30 przy świątyni NSP Jezusa przy ulicy Malczewskiego 35. "Procesja poprowadzona będzie ulicami: Malczewskiego, Chodowieckiego do kaplicy Stella Maris i ulicą Malczewskiego do świątyni. Zakończenie planowane jest ok. godz. 11.30" - wskazywała rzeczniczka sopockiego ZDiZ.

Po mszy świętej o godz. 9.30 wyruszy procesja z kościoła p.w. św. Bernarda. Wierni przejdą ulicami: Abrahama, Mickiewicza, Prusa, Żeromskiego, Herberta, Mickiewicza i Abrahama.

Ostatnia zgłoszona procesja rozpocznie się około godziny 10:30 w parafii Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie. "Procesja Bożego Ciała przejdzie następującą trasą: ul. Kujawską w kierunku ul. Małopolskiej, ul. Junaków do ul. Obodrzyców (w prawo), następnie ul. Małopolską i ul. Kujawską - zakończenie na placu przed kościołem" - podała Dyksińska.

O czwartkowych utrudnieniach poinformował również Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Procesja centralna w mieście zostanie poprowadzona z Kościoła NSPJ przy ul. 3 Maja w Gdyni do Klasztoru oo. Franciszkanów na Wzgórzu Św. Maksymiliana, przez ul. 3 Maja, Starowiejską, Świętojańską i Partyzantów. Na czas przejścia procesji zostaną zamknięte ulice: 3 Maja i Świętojańska.

W dzielnicach Chylonia i Cisowa planowane są zamknięcia ulic: Kartuskiej, Morskiej i Chylońskiej. Z kolei w rejonie Obłuża odbędą się dwie procesje. W trakcie ich trwania zamknięte będą ulice: Zielona, Dąbka, Benisławskiego, Bosmańska i Unruga.

W dzielnicy Oksywie planowane jest zamknięcie ulic: Arciszewskiego i Śmidowicza. Podczas procesji na Pustkach Cisowskich możliwe jest zamknięcie ul. Chabrowej.

Jak zaznaczają przedstawiciele zarządów dróg, organizatorzy procesji są odpowiedzialni za utrzymanie ładu, porządku oraz bezpieczeństwa podczas trwania uroczystości.