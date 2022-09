Trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Pałacu Westminsterskiego

Przy salucie armatnim i dźwiękach dzwonu Big Ben kondukt z trumną z ciałem królowej Elżbiety II dotarł do Pałacu Westminsterskiego. W drodze z Pałacu Buckingham monarchini towarzyszyli król Karol III i inni członkowie rodziny królewskiej.

Z Pałacu Buckingham przeszedł kondukt odprowadzający trumnę z ciałem królowej Elżbiety II do Pałacu Westminsterskiego, gdzie do dnia pogrzebu będzie wystawiona na widok publiczny.

Trasa liczyła około 1800 metrów i wiedzie poprzez aleję The Mall, przez Horse Guards Parade, plac, przez rządową ulicę Whitehall oraz Parliament Street do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu.

Trumna przykryta jest królewskim sztandarem, a na którym są imperialna korona oraz wieniec z kwiatów - białych róż i dalii oraz roślin i ziół, w tym pochodzących z ogrodów zamków Balmoral i Windsor.

W przeciwieństwie do obfitego deszczu, który witał Elżbietę II, gdy we wtorek wieczorem po raz ostatni przyjeżdżała do swojej głównej rezydencji, w środę w Londynie jest ciepło i słonecznie, ale nie tylko to spowodowało, że wzdłuż całej, liczącej 1,8 km drogi do Pałacu Westminsterskiego, zgromadziły się tłumy ludzi.

W odróżnieniu też od odprowadzenia trumny w Edynburgu, gdzie większość ludzi obserwowało kondukt w milczeniu, ale czasami rozlegały się oklaski, teraz, gdy kondukt przechodził przez reprezentacyjną aleję The Mall, oprócz dźwięków orkiestry wojskowej oraz stukotu butów żołnierzy, panowała tylko przejmująca cisza.

W Pałacu Westminsterskim, a dokładniej w najstarszej jego części, Westminster Hall, trumna z ciałem królowej - przykryta królewskim sztandarem, na którym umieszczono imperialną koronę oraz wieniec z kwiatów - pozostanie do dnia pogrzebu.

Arcybiskup Canterbury Justin Welby odprawi tam krótkie nabożeństwo, w którym wezmą udział król Karol III, pozostali członkowie rodziny królewskiej, przedstawiciele Izby Gmin i Izby Lordów oraz parlamentów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej oraz ambasadorowie 14 państw, których głową jest brytyjski monarcha.

Od godz. 18 czasu polskiego do Westminster Hall wpuszczeni zostaną pierwsi ludzie czekający w kolejce, by przejść koło trumny i oddać hołd.

Bezpośrednio za trumną szli król Karol III, jego młodsze rodzeństwo: księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward; jego dwaj synowie: następca tronu, książę William i książę Harry; syn księżniczki Anny, a zarazem najstarszy wnuk królowej Peter Philips, mąż księżniczki Anny wiceadmirał Timothy Lawrence, książę Gloucesteru Ryszard oraz David Armstrong-Jones, syn młodszej siostry Elżbiety II, również już nieżyjącej księżniczki Małgorzaty.

Podobnie jak podczas przejścia konduktu w Edynburgu, król, księżniczka Anna i książę Edward są w mundurach wojskowych, a książę Andrzej, który nie pełni obowiązków członka rodziny królewskiej, jest w garniturze.

15 minut po wyjściu konduktu z Pałacu Buckingham wyruszył samochód, którym do Pałacu Westminsterskiego udadzą się królowa-małżonka Camilla, żony dwóch synów króla - księżna Kate i księżna Meghan oraz żona księcia Edwarda, Zofia.