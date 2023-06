Trump o zarzutach "śmieszne i bezpodstawne"

Były prezydent Donald Trump, w przemówieniu wygłoszonym w sobotę na stanowej konwencji Republikanów w Georgii, określił sformułowane przeciwko niemu zarzuty jako "śmieszne i bezpodstawne" oraz jako "ingerencję w proces wyborczy".

Było to pierwsze publiczne wystąpienie Trumpa po przedstawieniu mu 37 zarzutów przez prokuraturę federalną.

Trump oskarżył prokuraturę, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów, o "politycznie motywowaną kampanię" mającą uniemożliwić mu udział w wyborach prezydenckich i ewentualny powrót do Białego Domu.

Polityk i miliarder nie ucieka od atakowania swoich politycznych adwersarzy

Oskarżył też obecnego prezydenta, Demokratę Joe Bidena, o wspieranie wysuwania przeciwko niemu zarzutów w celu osłabienia głównego przeciwnika politycznego w kampanii przed wyborami prezydenckimi.

"Śmieszny i bezpodstawny akt oskarżenia sformułowany przeciwko mnie przez użyty jako oręż przez administrację Bidena departament niesprawiedliwości, będzie zapisany jako jedno z najstraszniejszych nadużyć władzy w historii naszego kraju" - powiedział Trump do lokalnych działaczy Partii Republikańskiej.

"To brutalne prześladowanie jest parodią sprawiedliwości" - mówił

Specjalny prokurator Jack Smith, który nadzoruje dochodzenie, powiedział, że "w tym kraju mamy jeden zbiór praw i dotyczą one każdego".

Dzień wcześniej prokuratura federalna przedstawiała liczący 37 zarzutów akt oskarżenia byłego prezydenta o przestępstwa federalne, zarzucając mu m. in. bezprawne przetrzymywanie poufnych i tajnych dokumentów rządowych, w tym dotyczących opatrzonych klauzulą najwyższej tajności spraw bezpieczeństwa kraju.

Miały one dotyczyć m. in. amerykańskiego programu nuklearnego i stanu gotowości do odparcia ewentualnego ataku. Trump miał też udostępniać niejawne dokumenty osobom trzecim osobom nieuprawnionym.

Podkreśla się, że sformułowanie aktu oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi nie ma precedensu w historii USA. Trump, który zadeklarował już swój zamiar ubiegania się prezydenturę w wyborach w 2024 r. jest obecnie czołowym kandydatem Republikanów.