Trwa narada kierownictwa MEiN dotycząca sytuacji na Ukrainie

Trwa spotkanie członków kierownictwa MEiN z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w kontekście ukraińskich dzieci, młodzieży i studentów - podał resort w czwartek w mediach społecznościowych.

Ukraińskie MSZ poinformowało w czwartek rano, że rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Nieco później ukraińskie władze podały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym - głosi oświadczenie ukraińskiego MSZ.

"Trwa spotkanie członków kierownictwa MEiN z udziałem ministra Przemysława Czarnka oraz wiceministrów Marzeny Machałek, Tomasza Rzymkowskiego, Wojciecha Murdzka i Włodzimierza Bernacki na temat sytuacji na Ukrainie w kontekście ukraińskich dzieci, młodzieży i studentów" - czytamy w czwartkowym wpisie resortu edukacji i nauki na Twitterze.

W środę szef MEiN Przemysław Czarnek zapewnił, że resort gotowy jest na napływ ukraińskich dzieci do polskich szkół.

"Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie dzieci i młodzieży do polskich szkół i studentów do polskich uniwersytetów. Chcę powiedzieć, że już dziś w szkołach w Polsce uczymy dziesiątki tysięcy młodych Ukraińców. Co więcej, niektóre szkoły ponadpodstawowe funkcjonują, no można powiedzieć, w dużej części dlatego, że uczą się tam również młodzież ukraińska i nie ma najmniejszych przeszkód, żebyśmy przyjmowali młodzież i dzieci ukraińskie do polskich szkół, gdyby była taka konieczność" - zaznaczył Czarnek.