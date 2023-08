Trwa posiedzenie NKW PSL, który obraduje m.in na temat wspólnego startu z Polską 2050

W piątek po południu rozpoczęło się posiedzenie Naczelnego Komtetu Wykonawczego PSL; ma m.in. podjąć uchwały ws. finansowania kampanii, a także omówić temat Trzeciej Drogi - koalicji ludowców z Polską 2050. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną w sobotę na Radzie Naczelnej PSL.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), pytany przez dziennikarzy przed rozpoczęciem spotkania o to, co z Trzecią Drogą powiedział: "Jesteśmy na najlepszej drodze, aby zamknąć te dywagacje i rozpocząć kampanię".

Dopytywany, czy przyłączenie Agrounii do Trzeciej Drogi wchodzi w grę, wicemarszałek Sejmu odparł: "wydaje mi się, że nie".

Podobnego zdania jest wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, który - na pytanie o Trzecią Drogę - odparł: "Wszystko wskazuje na to, że pójdziemy razem".

Dopytywany, czy są możliwe jeszcze jakieś negocjacje z Polską 2050, Klimczak powiedział, że negocjacje są możliwe. "Negocjujemy. Najważniejsze, że siła argumentów będzie decydowała, a nie emocje. Wszystko leży na stole" - zaznaczył Klimczak.

Również zdaniem innego wiceprezesa PSL Krzysztofa Hetmana kompromisy są możliwe. "Polskie Stronnictwo Ludowe wielokrotnie udowodniło, że - jeśli chodzi o kompromisy i dobro Polski - to zawsze to stawia na pierwszym miejscu" - powiedział Hetman.

Posłanka Urszula Pasławska, także pełniąca funkcję wiceprezes Stronnictwa - powiedziała, że ostateczne decyzje w sprawie startu z Polską 2050 zapadną w sobotę na Radzie Naczelnej PSL. "Rada Naczelna podejmie decyzję, o czym państwa poinformujemy" - podkreśliła.

Oczywiście - jak zaznaczyła - wszystko może się wydarzyć. "My też jesteśmy gotowi do tego, żeby startować samodzielnie. Zawsze jesteśmy do tego gotowi. Ale liczymy na dobrą, konstruktywną dyskusję po to, aby zmieniać Polskę i myśleć o przyszłości" - zaznaczyła Pasławska.

Poseł PSL Marek Sawicki podkreślił we wcześniejszej rozmowie z PAP, że Naczelny Komitet Wykonawczy, który zbiera się w piątek, omówi kwestie dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych. "Przede wszystkim trzeba podjąć uchwały w zakresie finansowania kampanii, w zakresie zatwierdzenia szefa sztabu wyborczego, w zakresie zatwierdzenia szefa finansów. Są to elementy, które wynikają z ordynacji wyborczej i one muszą być przez ciała statutowe przygotowane, przedłożone Radzie Naczelnej, która będzie to zatwierdzała" - zaznaczył polityk Stronnictwa.

Dodał, iż jest przekonany, że również uchwała o pójściu na wybory w ramach komitetu koalicyjnego "zostanie położona na stół".

Posiedzenie Rady Naczelnej PSL, na którym mają zapaść ostateczne decyzje w sprawie startu z Polską 2050, odbędzie się w sobotę o godz. 11 w Arche Hotel Puławska Residence w Warszawie.

W ostatnim czasie doszło do różnicy między PSL a Polską 2050 w rozmowach o wspólnym starcie w wyborach w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi np. o Agrounię Michała Kołodziejczaka. W środę na spotkaniu w Łodzi lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział m.in., że "na Trzeciej Drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka, nie będzie Agrounii". "Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas nie będzie tam" - dodał. Zaznaczył, że trwają obecnie intensywne rozmowy z PSL.

Jeszcze w poniedziałek portal Onet.pl napisał, że jeśli Szymon Hołownia nie zgodzi się na wyborczy sojusz z rolniczą Agrounią, to w ciągu kilku najbliższych dni PSL może zerwać z nim współpracę.

Politycy PSL i Polski 2050 zapewniali w rozmowie z PAP, że nie będzie rozpadu Trzeciej Drogi, bo - jak mówili - "jest to najlepszy wariant". W związku z różnicami co do poszerzenia Trzeciej Drogi np. o Agrounię trwają jeszcze negocjacje, a ostateczne decyzje obu formacji ws. formuły startu w wyborach mają zapaść w sobotę.