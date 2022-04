Trwa spotkanie prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym ONZ

W Rzeszowie trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wracającym z Rosji sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem - poinformowała we wtorek wieczorem na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Tematem spotkania - sytuacja w Ukrainie.

"W Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie Prezydenta (Andrzeja Dudy) z wracającym z rozmów z Władimirem Putinem Sekretarzem Generalnym ONZ (Antonio Guterresem ). Potem Sekretarz Generalny uda się do Kijowa na spotkanie z Prezydentem (Wołodymyrem Zełenskim). Tematem sytuacja na Ukrainie oraz misja ONZ" - podała KPRP.

Antonio Guterres, który spotkał się we wtorek z prezydentem Rosji oraz szefem MSZ Siergiejem Ławrowem, oświadczył, że Narody Zjednoczone są gotowe do pełnej mobilizacji swoich zasobów, aby ratować życie w oblężonym Mariupolu nad Morzem Azowskim.

Guterres podkreślił, że niepokoją go doniesienia o możliwych zbrodniach wojennych na Ukrainie, które wymagają - według niego - niezależnego dochodzenia. Po spotkaniu z Putinem przekazał także, że zaproponował utworzenie "humanitarnej grupy kontaktowej" oraz współpracę z Czerwonym Krzyżem w celu pomocy Ukraińcom uwięzionym w zakładach Azwostal w Mariupolu.

"Jesteśmy szczególnie zainteresowani odnalezieniem sposobów na stworzenie warunków do efektywnego dialogu, stworzenia warunków do zawieszenia broni, tak szybko jak to możliwe, stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania" - powiedział Guterres po rozmowie z Ławrowem.