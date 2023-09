Trwają kuluarowe rozmowy w opozycji w sprawie wspólnego rządu po wyborach

Lewica jest od tego, by namawiać do zgody opozycji, aby po wyborach stworzyć wspólny rząd. Liderzy opozycji prowadzą kuluarowe rozmowy z szefem PO Donaldem Tuskiem i to dobrze - powiedział Krzysztof Gawkowski z Lewicy .

1 października ma odbyć się Marsz Miliona Serc w Warszawie, zapowiedziany przez lidera PO Donalda Tuska. Gawkowski w piątkowej rozmowie zapewnił, że Lewica pojawi się na marszu, ponieważ "opozycja powinna pokazywać, że jest zjednoczona we wspólnym celu".

"Ten cel jest prosty: wygrać wybory i wygrać je razem. Lewica, (lider Polski 2050 Szymon) Hołownia i Koalicja Obywatelska powinny utworzyć rząd, ale uważam też, że jest pewien obowiązek na tym, kto ten marsz organizuje. (Szef PO) Donald Tusk powinien zaprosić wszystkich liderów partii opozycyjnych na scenę" - ocenił polityk.

"Lewica jest od tego, żeby do zgody opozycji namawiała, żeby mówiła i pilnowała ludzi, żeby po wyborach stworzyć wspólny rząd" - podkreślił w piątek Gawkowski, mówiąc o propozycji stworzenia paktu sejmowego.

"Każdy walczy o swoje, ale wierzę, że 1 października będzie zaskoczenie i będą niespodzianki na scenie, które pokażą, że opozycja nie tylko mówi, ale też w czynach realizuje" - powiedział. Jak stwierdził, wszystko jest w rękach Donalda Tuska.

"Jestem przekonany, że Tusk jest liderem formacji politycznej, która chce walczyć o zwycięstwo w tych wyborach i zrobi wszystko, żebyśmy wygrali i jego decyzje są w tej sprawie też potrzebne" - powiedział.

Szef klubu Lewicy zaznaczył, że wszyscy liderzy opozycji prowadzą kuluarowe rozmowy z liderem PO. "Z tego, co wiem, i Hołownia, i (lider ludowców Władysław) Kosiniak-Kamysz, i Czarzasty rozmawiają z Tuskiem. I bardzo dobrze, że rozmawiają, bo to oznacza, że się lubią, a jak się lubią, to łatwo będzie im stworzyć rząd" - powiedział.

Pytany o plan "B" po wyborach, w przypadku kiedy opozycji nie udałoby się zdobyć większości w Sejmie, stwierdził, że może dojść do przyspieszonych wyborów. "Jeżeli chcemy złożyć rząd, to musimy mieć swojego marszałka. Wszystko będzie zależało nie od tego, kto będzie premierem, ale od tego kto będzie marszałkiem" - dodał.

