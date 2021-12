Trzaskowski: Apelujemy do prezydenta, by choć raz był ze społeczeństwem obywatelskim

Po jednej stronie mamy dziś propagandę za miliardy, z drugiej strony niszczone są wolne media - mówił w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by "choć raz był ze społeczeństwem obywatelskim" i był przeciw noweli ustawy o radiofonii i telewizji.

W Warszawie przed Pałacem Prezydenckim odbywa się protest przeciwko tzw. ustawie medialnej; podobne manifestacje odbywają się w innych miastach w Polsce.

Trzaskowski, który także uczestniczył w proteście mówił, że Polacy dożyli trudnych czasów, w których zadaje się im pytanie, czy Polska nadal jest demokratycznym krajem?

"Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, nadal jesteśmy demokratycznym krajem, ale tylko dzięki wam, dzięki społeczeństwu obywatelskiemu. Dzięki temu, że tu jesteście, że nie dajecie sobie i nam odebrać nadziei, wielkie brawa dla was" - powiedział polityk, zwracając się do zebranych.

Ocenił, że obecnie w Polsce trwa "czas niesłychanie trudny", w którym nie tylko trwają zmagania lekarzy z koronawirusem, ale także, jak stwierdził, "niszczony jest samorząd i zabiera się nam - wam - pieniądze, gdy niszczona jest edukacja, gdy jeden absurd goni kolejny absurd, próbuje się niszczyć wolne media".

"I tutaj nie chodzi o jedną stację telewizyjną. Tu chodzi o to, że po jednej stronie mamy propagandę za miliardy, z drugiej strony niszczone są wszystkie wolne media - albo są wykupywane przez koncern paliwowy, albo naciskane, albo tak jak w tej chwili prześladowane przez chęć zmiany prawa. A za chwilę (będzie) cenzura internetu, za chwilę próba wygaszenia wszystkich niezależnych źródeł informacji. Ale my sobie na to nie pozwolimy" - podkreślał prezydent Warszawy.

Wskazywał, że te zjawiska może powstrzymać tylko siła społeczeństwa obywatelskiego. "W takich momentach jesteśmy razem, nawet jeśli ta cyniczna władza na kilka dni przed świętami próbuje wprowadzić kolejne ograniczenia, to właśnie my, społeczeństwo obywatelskie, wszyscy którzy walczyli o polską demokrację na ulicach przez ostatnie lata, przedstawiciele partii politycznych jesteśmy tu razem przed tym pałacem" - mówił.

Zaapelował też do prezydenta Andrzeja Dudy "by choć raz był ze społeczeństwem obywatelskim".