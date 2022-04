Czasy są trudne i niepewne. Ale Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei. I tej nadziei Państwu życzę - napisał w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Czasy są trudne i niepewne. Ale Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei. I tej nadziei Państwu życzę. W imieniu całej @warszawa. Spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego!" - napisał Trzaskowski na Twitterze.

W krótkim nagraniu załączonym do wpisu zwrócił uwagę, że za wschodnią granicą trwa wojna, dopiero co wychodzimy z epidemii, oraz szaleje drożyzna. "Ale oczywiście, jak zawsze, święta Wielkiej Nocy są przede wszystkim powodem do nadziei. I dlatego chciałem państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, radości, no i czasu z rodziną, czasu z przyjaciółmi. Czasu wytchnienia. Wszystkiego dobrego" - powiedział.