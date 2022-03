Trzaskowski: czekamy na wsparcie urzędników administracji rządowej przy wydawaniu PESEL uchodźcom

Czekamy na zmiany ustawowe, które umożliwią urzędnikom administracji rządowej wsparcie nas w wydawaniu numerów PESEL uchodźcom - mówił w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował, że obecnie w punkcie na Stadionie Narodowym wydawane jest 1500 numerów PESEL dziennie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził w sobotę po południu punkt pomocy uchodźcom na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie rozmawiał z uchodźcami i wolontariuszami wydającymi posiłki. Towarzyszyli mu premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy powiedział później dziennikarzom, że punkt na Stadionie Narodowym będzie działać aż wydane zostaną numery PESEL dla wszystkich zainteresowanych tym uchodźców z Ukrainy. Wskazał, że obecnie w punkcie działa 80 stanowisk i wydawane jest 1500 numerów PESEL dziennie. By przyspieszyć ten proces, potrzeba więcej sprzętu i wsparcia urzędników rządowych, którzy dziś nie mają uprawnień do wydawania PESEL, do tego - podkreślił Trzaskowski - potrzebne są zmiany ustawowe.

"Musimy takich stanowisk jak na Stadionie Narodowym mieć więcej, do tego potrzebny jest sprzęt, specjalne karty szyfrujące - rządzący obiecali, że będzie ich więcej, i potrzebne jest wsparcie, jeśli chodzi o urzędników z uprawnieniami. My nadaliśmy uprawnienia kolejnym urzędnikom samorządowym, czekamy na zmianę ustawy, by również administracja rządowa mogła nas wesprzeć w tym procesie" - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że dziś to olbrzymie obciążenie administracyjne jest na barkach samorządów, również to związane z wypłatą 40 zł dziennie za przyjęcie pod swój dach uchodźców.

"Nie ma systemu koordynacji, ten system opiera się dziś na dobrej woli ludzi, NGOsów, wolontariuszach. Oczywiście rząd robi swoje, samorząd robi swoje, ale my potrzebujemy wsparcia całego świata, systemu Narodów Zjednoczonych i UE, by w sposób systemowy poradzić sobie z kolejną falą uchodźców, która może nadejść każdego dnia. Ten czas pewnej improwizacji musi skończyć" - zaznaczył prezydent Warszawy.