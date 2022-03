Trzaskowski: domagamy się, żeby Szpital Południowy dostał kontrakt z NFZ

Od wielu, wielu lat i miesięcy domagamy się, żeby ten szpital dostał kontrakt z NFZ. Zależy nam na tym, żeby szpital służący warszawiakom mógł zacząć funkcjonować jak najszybciej - powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany o dalsze losy Szpitala Południowego.

Od 1 kwietnia nie będzie już szpitali przeznaczonych jedynie dla pacjentów z COVID-19. Wymagający hospitalizacji będą leczeni w zwykłych szpitalach z zachowaniem izolacji i zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to również miejskiego Szpitala Południowego, który od 2021 roku pełni funkcję tymczasowego szpitala covidowego.

O jego dalsze losy zapytali dziennikarze prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Od wielu, wielu lat i miesięcy domagamy się, żeby ten szpital dostał kontrakt z NFZ" - powiedział we wtorek Trzaskowski. "Wydawało się, że jesteśmy bliscy rozwiązania, kiedy rządzący sami doceniali wagę tego szpitala, gdy przekształcili go w covidowy. Wtedy było widać, jak ważne jest to, żeby Ursynów - dzielnica, która liczy sobie prawie 200 tysięcy mieszkańców miała szpital" - dodał.

Podkreślił, że cały czas ratusz walczy o kontrakt. "Natomiast przygotowywaliśmy się też na inne rozwiązanie, w którym część kontraktu Szpitala na Solcu byłaby przeniesiona do Szpitala Południowego. Musimy zadbać, żeby cała Warszawa miała równomiernie rozłożone wsparcie, jeśli chodzi o szpitale. Przygotowujemy się do tego scenariusza, cały czas mając nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy i ten szpital będzie miał swój kontrakt" - zaznaczył prezydent Warszawy. "W przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy będziemy podejmowali decyzję, bo zależy nam na tym, żeby szpital służący warszawiakom mógł zacząć funkcjonować jak najszybciej" - podsumował.

O Szpital Południowy pytany był w poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Zwrócił uwagę, że szpital nie jest jeszcze dokończony. "Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że on został na etapie jeszcze niedokończonego szpitala" - podkreślił.

Zdaniem Radziwiłła, "należy wykonać jeszcze wiele zadań, aby szpital mógł w sposób normalny przyjmować na leczenie pacjentów".