Trzaskowski: Kolejny Campus Polska Przyszłości między 26 sierpnia a 1 września

Między 26 sierpnia a 1 września w Olsztynie odbędzie się druga edycja Campusu Polska Przyszłości - poinformował we wtorek Rafał Trzaskowski. Nabór chętnych właśnie ruszył i potrwa do końca maja, organizatorzy chcą zaprosić 1300 osób, czyli 30 procent więcej - dodał Sławomir Nitras.

Pierwsza edycja Campusu Polska Przyszłości - kilkudniowego spotkania młodzieży - odbyła się w ubiegłym roku w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo.

We wtorek organizatorzy poprzedniej edycji - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z posłem Sławomirem Nitrasem i posłanka Barbarą Nowacką - spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej, by zapowiedzieć drugą już edycję.

Trzaskowski podkreślił, że z poprzedniej edycji jest jeden zasadniczy wniosek, powtarzany przez wielu uczestników: że organizując Campus po raz pierwszy ktoś potraktował poważnie młodych ludzi. "Pojechaliśmy tam stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów, mogliśmy usłyszeć, co nurtuje młodych ludzi i jaki mają pomysł na przyszłość" - mówił.

Na konferencji zaprezentowano klip, który ma być emitowany w mediach, a w którym na tle zdjęć poprzedniego Campusu Trzaskowski głosem z offu podkreśla, że "przyszłość niesie ogromne wyzwania", a "trwająca wojna powieliła tylko dotychczasowe problemy - niesprawiedliwości, nierówności, podziały". "Nikt z nas sam świata nie zmieni, dziś potrzebujemy wspólnoty i współpracy jak nigdy wcześniej. Dlatego tworzymy Campus Polska Przyszłości. Tam budujemy bezpieczną Polskę dla nas wszystkich, tworzymy nową polską wspólnotę. Teraz jest nasz czas i nic nas nie zatrzyma" - mówi w klipie prezydent Warszawy.

Drugi Campus będzie się również odbywał w Kortowie, między 26 sierpnia, a 1 września. Według Nitrasa organizatorzy chcą zaprosić na niego 1300 osób, czyli 30 procent więcej niż rok temu. Właśnie we wtorek rozpoczął się nabór chętnych, który ma potrwać do końca maja. Chętni mogą się zarejestrować na stronie www.campuspolska.pl

Nitras przypomniał, że w ubiegłym roku zgłosiło się 5 tys. osób. "W tym roku liczymy, że tych osób będzie znacznie więcej" - podkreślił.

W ocenie Trzaskowskiego najważniejszym efektem Campusu ma być znalezienie "recepty na przyszłość". Dlatego na Campus zaproszeni są młodzi ludzie niezależnie od poglądów i politycznych barw. "Ważne jest to, żeby być razem, tworzyć wspólnotę i wspólnie zastanawiać się, jak szykować odpowiedź na wszystkie wyzwania, które niesie przyszłość" - powiedział. "Chodzi też o to, żeby nie odpowiadać na pytanie, jak wygrać wybory, tylko odpowiedzieć na pytanie absolutnie podstawowe, po co te wybory chcemy wygrać" - dodał.

Według Nitrasa Campus ma być lekcją debaty między ludźmi, którzy mają odmienne poglądy, czego niestety nie ma w polskim parlamencie. "Chcemy, żeby Campus był miejscem, gdzie ludzie o różnych poglądach umieją ze sobą współpracować. Bo polskiemu społeczeństwu brakuje umiejętności współpracy pomimo różnic" - zauważył poseł KO.

Trzaskowski zaznaczył, że Campus będą organizować w dużym stopniu młodzi ludzie, którzy wzięli udział w poprzednim. W tym roku zaproszenia na niego są także goście z zagranicy, w tym z objętej wojną Ukrainy. Pytany, kto z liderów politycznych będzie w tym roku na Campusie odparł, że to sami młodzi ludzie - uczestnicy Campusu podejmą decyzję, kogo chcą zaprosić.

Dopytywany o informacje medialne, że europoseł Radosław Sikorski, pod patronatem szefa PO Donalda Tuska chce organizować podobny, alternatywny Campus, Trzaskowski podkreślił, że jeśli miałoby tak być, należałoby się tylko cieszyć.

"Jeżeli gdziekolwiek w przestrzeni publicznej pojawia się pomysł, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, to ja tylko się z tego cieszę. Taka przecież była idea Campusu, żeby zarażać wszystkich ideą rozmowy z młodymi ludźmi, słuchania ich. Zatem czym więcej tego typu inicjatyw, jeśli one rzeczywiście będą miały miejsce, tym lepiej" - powiedział prezydent stolicy.

Campus "Polska Przyszłości" trwał w Olsztynie od 27 sierpnia do 1 września 2021 roku. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, a złożyło się na niego 116 wydarzeń (paneli, warsztatów, debat, spotkań z twórcami), w których wzięło udział 211 prelegentów.