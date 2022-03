Trzaskowski na kongresie PO "Bezpieczna Polska": My Polacy też jesteśmy na froncie

Też w pewnym sensie jesteśmy na froncie. Ukraińcy biją się za naszą wolność, a my ich wspieramy, bo zajmujemy się ich rodzinami - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas sobotniego kongresu programowego PO "Bezpieczna Polska".

Na początku sobotniego kongresu programowego "Bezpieczna Polska" głos zabrali samorządowcy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypominał, że podczas kryzysu uchodźczego w 2015 r. chodziło o 200-300 tys. ludzi, a dziś 300 tys. osób przybyło do samej Warszawy. Mówił, że dzisiaj podziwiamy bohaterstwo Ukraińców, a zarazem "niesamowitą solidarność wszystkich naszych rodaków, wyciągniętą dłoń i otwarte serce". "W tym momencie nabieramy dystansu do jałowych sporów politycznych, do twitterowych batalii i zastanawiamy się, jak pomóc ludziom".

"Zadajemy sobie fundamentalne pytania, jak mogło do tego dojść, dlaczego tak długo wielu polityków zachodniej Europy przymykało oczy na to, co się dzieje w Rosji" - mówił prezydent Warszawy.

Dodał, że musimy dziś przewartościować swoje myślenie, myśleć o odwadze i solidarności. I że on wspólnie z politykami zachodniej Europy zastanawia się, jak w przyszłości na wyglądać Europa.

Przekonywał, że wszyscy ludzie, którzy są w Warszawie, a którzy uciekają od bomb, mają jakąś swoją opowieść i swoją historie. Są to różni ludzie, często z niepełnosprawnościami, potrzebujący pomocy. Z kolei mieszkańcy Warszawy "w swoim DNA mają solidarność". I pomoc na rzecz uchodźców nadaje sens codziennej pracy i służby ludziom.

Podkreślał, że obok historii uciekinierów z Ukrainy są także historie Warszawiaków. Przywołał przypadek motorniczej z tramwaju, która gdy usłyszała płaczące ukraińskie dziecko, oddała ukraińskiej rodzinie swoje śniadanie i wszystkie pieniądze i wskazała, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

"Ale to wszystko jest improwizacja" - mówił Trzaskowski. "Potrzebujemy systemu, bo nie można cały czas improwizować" - dodał.

Z kolei instytucje europejskie powinny pomóc, dodał, w przyjęciu kolejnych fal uchodźców, stąd potrzebna jest instytucja relokacji.

Prezydent Warszawy przywołał też przykład oddanego uchodźcom biurowca przy ulicy Wołoskiej. W którym, jak mówił, sama społeczność ukraińska doskonale się zorganizowała.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przekonywała, że każdy samorządowiec robi wszystko w swojej małej ojczyźnie, chcąc pomóc uchodźcom z Ukrainy, znaleźć dla nich dach nad głową, nakarmić. Przyznała, że dotąd pomoc odbywała się spontanicznie, był to rodzaj sprintu, ale przed nami "maraton pomocy", które stawia nowe wyzwania.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zwracał uwagę, że w Wałbrzychu, w którym znalazło się ok. 4 tys. uchodźców, mogą oni liczyć na szczególne zrozumienie. Bo po II wojnie światowej Wałbrzych też został zasiedlony przez ludzi, którzy musieli wyjeżdżać ze Lwowa czy Drohobycza.

Przywołał też relacje również zaangażowanego w pomoc jednego z koszykarzy wałbrzyskiego Górnika Czesława Młynarskiego, pomagającego ludziom z Krzywego Rogu, Połtawy, Mariupola. "Na początku było więcej łez, a teraz jest więcej uśmiechu" - powiedział Szełemej.