Trzaskowski na zakończenie roku: jutro może być lepsze, Polska może być lepsza – ale musimy brać sprawy w swoje ręce

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumował mijający rok. Z wielu powodów nie był to rok łatwy - napisał w mediach społecznościach. Jutro może być lepsze, Polska może być lepsza – ale musimy brać sprawy w swoje ręce - dodał.

Trzaskowski podsumował mijający 2021 rok zaznaczając, że nie był to rok łatwy. Wspomniał o walce z pandemią i o kryzysie na wschodniej granicy.

"Szeroko pojęta sytuacja międzynarodowa stała się bardzo napięta - i to niebezpiecznie blisko naszych granic. A jednocześnie ekipa rządząca stawia na egzotyczne, antyeuropejskie sojusze z politycznymi przyjaciółmi jednego z głównych autorów tych napięć, czyli Władimira Putina" - podkreślił Trzaskowski.

Jak zauważył był to też trudny czas z punktu widzenia samorządów. "To kolejny rok uderzania w lokalne budżety, czego zwieńczeniem jest tzw. +Polski ład+, który spowoduje w naszych finansach ogromne wyrwy" - zaznaczył, dodając, że odczują je wszyscy, w całej Polsce, bo budżety samorządowe to przecież pieniądze, które przeznaczane są na ważne dla mieszkańców inwestycje i działania.

Według Trzaskowskiego ucierpią również budżety domowe. "Szalejąca drożyzna dotyka praktycznie każdego obszaru życia - odczuwamy ją na codziennych zakupach, płacąc za żywność, za paliwo, widzimy też przerażające podwyżki cen energii czy gazu" - podkreślił.

"Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze bardzo groźne posunięcia władzy na poziomie praw i wolności obywatelskich - te bardziej i te mniej jawne. Próby kneblowania wolnych mediów. Doniesienia o inwigilacji przeciwników władzy. Robi się coraz bardziej duszno i niebezpiecznie" - wyliczył Trzaskowski.

Zaznaczył jednak, że trzeba szukać źródeł optymizmu. Jednym z nich jest pojawienie się szczepionek i powszechny do nich dostęp. "To już jest zasadniczy przełom. Przełom, który pozwala liczyć, że w pewnej perspektywie możemy nad pandemią wreszcie zapanować" - napisał prezydent Warszawy.

Podkreślił, że dobrym prognostykiem jest presja wywoływana protestami i sprzeciwem tysiące Polek i Polaków w całym kraju przeciwko wyprowadzaniu naszego kraju z Unii Europejskiej. Manifestujących w obronie praw kobiet czy wolnych mediów. "Ta presja potrafi - przynajmniej czasami - działać nawet na tę cyniczną i bezwzględną ekipę" - wskazał Trzaskowski.

Trzaskowski pozytywnie zaskoczony jest decyzją prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy medialnej. "W większości spraw się z nim nie zgadzam, ale w sytuacji kiedy na szali leży przyszłość stosunków polsko-amerykański, a polityka rosyjska jest coraz bardziej agresywna trzeba docenić fakt, że prezydent Duda potrafił oprzeć się oczekiwaniom swojego obozu politycznego i podjąć decyzje dobrą dla Polski, ratującą wolność mediów, nasze podstawowe interesy oraz wizerunek" - napisał. "Miejmy nadzieję, że Prezydent w tej sprawie będzie konsekwentny" - dodał.

Podsumował też mijający rok z perspektywy włodarza miasta, podkreślając, że w Warszawie, mimo trudnej sytuacji finansowej, cały czas realizowane są ważne projekty. Wśród nich wymienił "projekt Nowe Centrum Warszawy ze zmieniającym się tzw. placem Pięciu Rogów, zieloną Marszałkowską czy Rondem Dmowskiego, z rosnącą w oczach nową siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej". Przypomniał, że w tym roku na stołeczne tory wyjechały nowe tramwaje, rozpoczęły się prace przedprojektowe przy budowie III linii metra na Pragę Południe. Ogłoszony został też przetarg na I etap budowy Sinfonia Varsovia Centrum. "Zatem nawet w tak trudnych czasach stolica cały czas idzie naprzód" - zaznaczył prezydent stolicy.

Trzaskowskiego bardzo ucieszył powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej, która odzyskała wigor i energię. Ma też nadzieję "na dojrzałość wszystkich partii opozycyjnych w przyszłym roku".

"Bardzo pozytywnie nastraja mnie także fakt zjednoczenia samorządowców z całej Polski - jesteśmy razem i nie poddajemy się antysamorządowej polityce rządu. To nie są pojedyncze spotkania czy manifestacje, ale regularna, konsekwentna robota. Nie mam wątpliwości, że kapitał wspólnego zaufania i wiele ważnych analiz i propozycji konkretnych rozwiązań zaprocentują w przyszłości" - napisał prezydent Warszawy.

Przypomniał też tegoroczny Campus Polska Przyszłości gdzie, jak napisał, "wraz z kilkuset młodymi, aktywnymi ludźmi z całej Polski przez niemal tydzień rozmawialiśmy o sprawach najważniejszych, o tym, jak zmieniać Polskę, Europę i świat na lepsze". "To było kapitalne doświadczenie - ta energia, ten zapał do działania, ta świeżość w myśleniu, z którą spotkaliśmy się podczas Campusu to chyba najlepszy dowód na to, że mamy na czym i na kim opierać nadzieje na lepszą przyszłość" - podsumował Trzaskowski.

Na koniec zaznaczył, że jest kilka punktów zaczepienia, "które sprawiają, że możemy z pewnym optymizmem patrzyć w przyszłość". "Jutro może być lepsze, Polska może być lepsza - ale musimy brać sprawy w swoje ręce. Bo nikt nie zrobi tego za nas" - napisał Rafał Trzaskowski.