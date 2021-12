Trzaskowski: Nie wygramy wyborów bez silnej PO, ale potrzebna jest konsolidacja różnych środowisk

Nie wygramy wyborów bez silnej PO, ale potrzeba współpracy ze wszystkimi środowiskami, także samorządowymi - przekonywał w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślał, że to właśnie samorządowcy bronią obecnie zastraszanych lekarzy, nauczycieli, kobiet i mniejszości LGBT.

Prezydent stolicy, zarazem wiceszef PO, przekonywał podczas sobotniej Rady Krajowej PO, że dzisiaj "piekielnie istotna jest synergia". "Nie wygramy wyborców bez silnej Platformy Obywatelskiej, bez silnej opozycji, nie wygramy wyborów nie dokładając tych kolejnych, bardzo istotnych elementów (...). Trzeba poprosić obywateli, żeby nas wspomogli w obserwowaniu i nadzorowaniu wyborów. Trzeba dalej konsolidować wszystkie samorządy" - wskazał Trzaskowski.

Zapowiedział, że taka konsolidacja samorządów nastąpi 15 grudnia, ponieważ to właśnie samorządowcy mieliby być kolejnym wzmocnieniem opozycji. Wiceszef Platformy przekonywał, że ludzie ci już nie raz pokazali "sprawczość".

"Można było zrozumieć, dlaczego przy pierwszej fali pandemii panował pewien chaos, ale mamy czwartą falę pandemii i dalej rządzący wprowadzają chaos, a my, nasze pielęgniarki, nasi lekarze, nasi ratownicy medyczni są na pierwszej linii w 11 szpitalach warszawskich. I mimo to, że bez przerwy się zaskakuje decyzjami, to my przez cały czas walczymy, żeby ratować każde życie" - podkreślał polityk.

Podobnie - jak mówił - jest w innych dziedzinach. "W momencie, kiedy zaczynają niszczyć polską kulturę, my wspieramy niezależną kulturę i dzięki nam niezależna kultura się w Polsce rozwija. Kiedy atakują prawa kobiet, likwidują program in vitro, to właśnie my, samorządowcy związani z PO czy szerzej, opozycja, wprowadzamy programy in vitro. W momencie, kiedy przyjęli to drakońskie prawo antyaborcyjne, to ja jasno powiedziałem, że decyzje muszą podejmować lekarze razem, w konsylium, żeby nikt nie mógł ich potem zaatakować, że wesprzemy każdego lekarza, który będzie w trudnej sytuacji, że nie damy lekarzy czy pielęgniarek w naszych szpitalach zastraszać" - przekonywał Trzaskowski.

Dowodził też, że samorządowcy wspierają także atakowane w Polsce mniejszości. "Choćby LGBT, co my robimy? My po prostu pomagamy. Jak dzieciaki są wyrzucane z domów, to my organizujemy schronienia właśnie po to, żeby się nie dać tej propagandzie, tej cynicznej polityce" - powiedział prezydent Warszawy.

Według niego samorządy bronią też autonomii szkół. "Pojawia się Czarnek i co? Kurator - prokurator, mamy mieć kuratorów, którzy będą podejmować decyzje w szkole, kto może do szkoły wejść, czy organizacje pozarządowe mogą tam dodatkowe lekcje organizować, czy my w ogóle będziemy mieli pieniądze i czas na organizowanie dodatkowych lekcji, żeby pracować z dzieciakami nad tym, żeby budować u nich niezależne myślenie. A co nam proponuje Czarnek? Całkowitą indoktrynację" - ocenił Trzaskowski. Zapewnił, że samorządowcy będą stali przy każdym nauczycielu i dyrektorze szkoły, który będzie zastraszany przez władzę.

Według niego to samorządy efektywnie walczą z ociepleniem klimatycznym. "Robimy, co możemy, inwestujemy w zieleń, w komunikację publiczną, wymieniamy kopciuchy" - wyliczał wiceszef PO.