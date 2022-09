Trzaskowski o Marszu Niepodległości 11 listopada: narodowcy nie mogą mieć preferencji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że podtrzymuje swoje stanowisko, iż Marsz Niepodległości nie może być traktowany, jako wydarzenie cykliczne. Narodowcy nie mogą mieć preferencji – ocenił.

Wirtualna Polska zapytała w środę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy będzie podejmował działania, żeby zablokować Marsz Niepodległości organizowany w stolicy 11 listopada przez stowarzyszenie o tej samej nazwie, którym kieruje Robert Bąkiewicz.

"Podejmowałem działania żeby zablokować sytuację, w której ten marsz miałby się odbywać, co roku automatycznie i to oczywiście podtrzymuję, bo uważam, że narodowcy nie mogą mieć preferencji i też jasno mówiłem o tym, że jeżeli będziemy widzieli naruszanie prawa będziemy natychmiast reagować i to podtrzymuję, dlatego że święto niepodległości jest świętem dla nas wszystkich, a widzieliśmy takie lata, że narodowcy wszczynali burdy i niszczyli miasto" - odpowiedział Trzaskowski.

Przyznał, że rok temu było spokojniej, "niż wtedy, kiedy Warszawa była palona i niszczona". Wyjaśnił, że przebieg ubiegłorocznego marszu był spokojny, bo miasto podjęło działania sądowe.

W ubiegłym roku władze stolicy zaskarżyły decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił ją, uwzględniając odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie. Wojewoda i organizator Marszu Niepodległości złożyli zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego, a Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił je.

Ostatecznie marsz się odbył. Za jego organizację odpowiadały środowiska narodowe, jednak - aby umożliwić jego legalne przejście - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zdecydował o nadaniu mu statusu formalnego zgromadzenia organizowanego przez władze publiczne.

