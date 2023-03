Trzaskowski: PiS stworzył podglebie dla tych, którym marzy się Polska zamknięta i ksenofobiczna

PiS stworzył podglebie dla tych, którym marzy się Polska zamknięta, ksenofobiczna, wykluczająca, walcząca z wolnościami obywatelskimi – mówił w sobotę w Sosnowcu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ocenił, że obecnie rosną w siłę środowiska reprezentujące takie poglądy.

"Przez te osiem lat Jarosław Kaczyński i PiS robił pewne podglebie, przygotowanie dla tych wszystkich, którym marzy się Polska zamknięta, ksenofobiczna; Polska, która wyklucza; Polska, która ma walczyć z naszymi wolnościami obywatelskimi, która ma nas ograniczać, która ma nam zaglądać w życiorysy" - powiedział Trzaskowski podczas sobotniego spotkania Campus Academy w Sosnowcu.

Campus Academy to zainicjowany przez prezydenta Warszawy ogólnopolski projekt, będący forum edukacyjno-szkoleniowym i mentoringowym, podczas którego młodzi ludzie uczestniczą w warsztatach oraz mają okazję do bezpośrednich spotkań z politykami i ekspertami.

Zdaniem Trzaskowskiego ugrupowania o skrajnych i antydemokratycznych poglądach rosną w siłę. Przytoczył hasła jednego z polityków Konfederacji, mówiące o Polsce bez Żydów, bez homoseksualistów, bez aborcji, bez podatków i poza Unią Europejską. Zacytował też fragment materiału przestrzegający przed rzekomą groźbą wykupienia polskiej ziemi przez Żydów. "Przecież to jest klasyczny język z dawnych faszystowskich czasów" - wskazał w Sosnowcu Rafał Trzaskowski.

Jak ocenił, kluczowe dla przyszłości Polski będą decyzje wyborcze młodych ludzi. "Wszyscy wiemy, że to młode pokolenie rozstrzygnie kwestię absolutnie fundamentalną: kto będzie w Polsce rządził - czy to będzie opozycja, partie demokratyczne, czy to będzie znowu PiS, wspierany przez swoich popleczników; przez tych, których przez te lata hodował, którzy mają absolutnie skrajne poglądy, na które nie ma miejsca w Polsce, i których nigdy nie zaakceptujemy" - podsumował prezydent Warszawy.

"Trzeba nam nadziei na to, że opozycja wygra wybory; trzeba nadziei, że Polska będzie inna" - mówił Rafał Trzaskowski.