Trzaskowski pozytywnie o wizycie Bidena; podkreśla gwarancje NATO oraz deklarację ws. pomocy uchodźcom

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pozytywnie ocenia wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce. Za szczególnie istotne uznał m.in. potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO, deklarację dot. wsparcia finansowego na pomoc uchodźcom oraz gotowość przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy.

Prezydent USA Joe Biden w sobotę wieczorem zakończył dwudniową wizytę w Polsce, podczas której spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, przedstawicielami polskiego rządu, a także z uchodźcami na Stadionie Narodowym w Warszawie. W sobotę miał także okazję rozmawiać z przebywającymi w Polsce ukraińskimi ministrami: spraw zagranicznych Dmytro Kułebą i obrony Ołeksijem Reznikowem. Wieczorem wygłosił przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

O ocenę wizyty Bidena Trzaskowski został zapytany w sobotę w rozmowie z TVN24. Za istotny prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej uznał sam fakt przyjazdu amerykańskiego prezydenta do Polski w tak ważnym momencie, ale też "jasne" potwierdzenie gwarancji zawartych w art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego dla naszego kraju.

"(Biden) jasno nazywa to, co się dzieje na Ukrainie, jasno mówi o tym, że Putin bierze za to pełną odpowiedzialność i powinien być rozliczony, że mówi o pomocy dla Ukrainy. To jest niesłychanie istotne, bo to jest ten symbol i to jest ten gest, którego bardzo potrzebujemy, żeby spokojnie pracować, żeby móc w tej chwili pomagać Ukraińcom. Bardzo się cieszę, że pan prezydent wybrał odpowiedni moment na taki gest" - dodał Trzaskowski.

Polityk wolałby - jak przyznał - żeby Biden zapowiedział stałą obecność żołnierzy USA w Polsce. "Ale już dzisiaj prezydent powiedział, że mamy 100 tysięcy wojsk amerykańskich w Europie. Jasno też widzieliśmy te przesunięcia żołnierzy do naszego regionu europejskiego" - zauważył wiceszef PO.

Według niego ważna jest ponadto deklaracja amerykańskiego przywódcy dotycząca wsparcia finansowego dla Polski w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. "Wskazywałem prezydentowi na to, że to finansowanie powinno iść przede wszystkim do uchodźców, organizacji pozarządowych, samorządów i do rządu centralnego. Dla mnie bardzo ważna była również deklaracja prezydenta Bidena o tym, że Amerykanie będą uczestniczyli w systemie relokacji, że są gotowi przyjąć 100 tysięcy uchodźców" - dodał Trzaskowski.

Zaznaczył przy tym, iż relokacja powinna być dobrowolna - tak dla poszczególnych państw, jak i samych Ukraińców. "10 dni temu to wyglądało tak, że ja w środku nocy dzwoniłem do innych prezydentów, burmistrzów w Polsce, w Europie i prosiłem ich: przyślijcie dwa, trzy autobusy. Gdańsk wziął 200 osób, Płock 50 osób, Amsterdam przysłał dwa autobusy. Przecież tak nie da się zarządzać wielkim problemem, musimy mieć system relokacji" - przekonywał samorządowiec. Dodał, iż potrzebne jest także zaangażowanie ze strony ONZ czy Unii Europejskiej, które mogłyby zbudować tego typu system przy współpracy z polskim rządem.

Trzaskowski, jako prezydent Warszawy, miał w sobotę okazję porozmawiać z Joe Bidenem na Stadionie Narodowym. Jak relacjonował, poruszył m.in. temat praworządności w Polsce. "Dzisiaj praworządność jest w Polsce naruszana, mówiłem o tym jasno (...) Prezydent powiedział jasno, że Polska musi wzmacniać swoją demokrację. Też dziękowałem mu za to, że Ameryka tak mocno broniła wolnych mediów u nas, bo dzisiaj, jak się obserwuje to, co się dzieje w Rosji, to widać jak można manipulować ludźmi, jeżeli nie ma wolnych mediów" - zaznaczył Trzaskowski.