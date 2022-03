Trzaskowski: prezydent USA obiecał pomoc w systemie relokacji uchodźców

Prezydent USA Joe Biden obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji i że będą gotowe przyjąć 100 tys. Ukraińców. Obiecał też pomoc finansową – mówił w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu z amerykańskim prezydentem na Stadionie Narodowym.

Prezydent USA Joe Biden odwiedził w sobotę Stadion Narodowy, gdzie działa punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Prezydentowi USA towarzyszył premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Mówiliśmy o tym, jakie są problemy, bo pan prezydent (Biden - PAP) był tym bardzo zainteresowany" - powiedział po spotkaniu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji i że będą gotowe wziąć aż 100 tys. Ukraińców. Obiecał też pomoc finansową" - dodał.

"Prosiłem, żeby ta pomoc finansowa nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale również bezpośrednio do uchodźców, do organizacji pozarządowych i do samorządów, bo my jesteśmy na pierwszej linii" - podkreślił.