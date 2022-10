Trzaskowski: rozważamy ograniczenie funkcjonowania buspasa na Puławskiej

Rozważamy ograniczenie funkcjonowania buspasa na ulicy Puławskiej – powiedział PAP prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który odniósł się do apeli mieszkańców, aby buspas funkcjonował tylko w dni powszednie i tylko w godzinach szczytu. Analizujemy ten pomysł - dodał.

Buspas na Puławskiej funkcjonuje od ponad dwóch tygodni. Po jego otwarciu rozgorzała dyskusja nad sensem jego uruchomienia. Protestują mieszkańcy m.in Piaseczna i Ursynowa, którzy tkwią w ogromnych korkach. Apelują do ratusza, aby buspas działał tylko w dni powszednie i tylko w godzinach szczytu. Do dyskusji włączył się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który stanął po stronie mieszkańców i napisał w tej sprawie list do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Pytany o temat ewentualnego skrócenia czasu obowiązywania buspasa na Puławskiej, prezydent Warszawy w rozmowie z PAP zaznaczył, że władze stolicy rozważają ograniczenie funkcjonowania buspasa. "Analizujemy propozycję mieszkańców. W związku z tym, że budowany jest tramwaj na Wilanów, sytuacja w Warszawie jest bardzo trudna. Zastanawiamy się, czy tymczasowo takiego rozwiązania nie wprowadzić" - podkreślił prezydent Warszawy.

Dodał, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji.