Trzaskowski: UE musi udowodnić, że członkostwo Ukrainy jest sprawą absolutnie priorytetową

Unia Europejska musi udowodnić, że członkostwo Ukrainy w UE jest sprawą absolutnie priorytetową - stwierdził w piątek prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Mamy nadzieję, że Unia Europejska stanie na wysokości zadania - zaznaczył.

Rada Europejska w czwartek zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do Unii Europejskiej.

Na konferencji prasowej w Szczecinie Trzaskowski podkreślił, że cieszy się z powodu zaproszenia Ukrainy do członkostwa w UE.

"Myśmy o to zabiegali od wielu, wielu lat. To właśnie Platforma Obywatelska stworzyła program Partnerstwa Wschodniego, to my zabiegaliśmy, żeby relacje między Ukrainą a Unią Europejską były jak najbliższe. Zabiegaliśmy o podpisanie umowy stowarzyszeniowej" - powiedział. Dzisiaj - dodał - status państwa kandydującego powoduje, że "wszyscy mamy nadzieję, że Unia Europejska stanie na wysokości zadania".

"To jest bardzo istotny test dla nas wszystkich, na ile istotnie traktujemy dzisiejszą sytuację geopolityczną, na ile państwa, które podchodziły do sprawy rozszerzenia Unii Europejskiej w sposób bardzo chłodny, dzisiaj wyciągnęły wnioski z tych swoich błędów. Dzisiaj Unia Europejska musi udowodnić, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest sprawą absolutnie priorytetową" - powiedział Trzaskowski.

Wraził nadzieję, że proces przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej przyśpieszy i nie będzie trwał wiele lat.

Trzaskowski zaznaczył też, że temat Ukrainy będzie jednym z wiodących tematów tegorocznej edycji Campusu Polska Przyszłości. "Oprócz naszych przyjaciół z Polski również zapraszamy naszych gości z Ukrainy" - powiedział. "Chcemy porozmawiać o tym co tu i teraz. Będziemy rozmawiali o geopolityce, ale również o kwestiach integracji: o tym co dalej z tymi Ukrainkami, Ukraińcami, którzy są w Polsce" - zapowiedział.

Trzaskowski rozdał kilkanaście biletów na Campus, otrzymały je m.in. członkinie szczecińskiego Stowarzyszenia Mi-Gracja, które pomaga obywatelom Ukrainy organizując m.in. zbiórkę darów, wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. Bilety otrzymały również osoby z Ukrainy.

Tegoroczna, druga już edycja Campusu Polska Przyszłości odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 1 września w Olsztynie. W wydarzeniu mają wziąć osoby w wieku 18-35 lat. Zaproszeni, tak jak przed rokiem, zostaną goście z Polski i zagranicy - politycy, eksperci, działacze społeczni, ludzie kultury.